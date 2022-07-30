طريقة عمل بلح الشام المقرمش بمكونات بسيطة وسهلة أحَلْى من محَلْات الحَلْواني

تولومبا هِيْ من الحَلْويات التي لها طعم مميز ورائحة جميلة، وتشتهر بقوامها الهش ونكهتها اللذيذة التي تميزها عن غيرها من الحَلْويات، وهِيْ من الحَلْويات التي تحتل المرتبة الأولى فِيْ قائمة الحَلْويات الشعبية. أن الكثير من الناس يفضلون تناول الطعام. طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ويمكنك صنعها بسهُولة بدلًا من شرائها. يشتهر بلح الشام بمكوناته البسيطة التي تساعدنا على جعله فِيْ المنزل بكل سهُولة لضمان سلامة عائلتنا، كَمْا تحتوي هذه الحَلْوى على بعض السكريات التي تمنح الجسم الطاقة والحيوية والنشاط أثناء اللعب أو ممارسة الرياضة. موقع ثقافني الإخباريفِيْ الطريق لعمل بلح الشام المقرمش بكل سهُولة فِيْ المنزل.

مكونات لصنع بلح الشام المقرمش

يتكون من بعض المكونات البسيطة التي سنتعرف عليها، وهِيْ كالتالي

كأس من الماء. ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. 2 كوب دقيق. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من السكر. 2 بيض ملعقة صغيرة فانيليا. قليل من الملح 2 كوب شراب بارد.

كيف تستعد

فلنلتقي طريقة تحضير مقرمش بلح الشام وهِيْ بكل سهُولة كالتالي –

نحضر قدر متوسط ​​الحجم ونضيف الماء والزيت والملح والسكر ثم نضعه على النار حتى يغلي.

ثم نضيف الدقيق والنشا مع التحريك المستمر بالملعقة الخشبية حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية يسهل تشكيلها.

ثم نرفع القدر عن النار ونترك العجينة تبرد تماما.

ثم نضيف البيض والفانيليا ونقلب باستمرار حتى يختفِيْ البيض تمامًا ويصبح الخليط ناعمًا.

ضعي العجينة فِيْ كيس المعجنات وشكليها على شكل أصابع متوسطة.

ثم توضع مقلاة على النار وتسكب فِيْها كَمْية من الزيت وتترك حتى يسخن الزيت.

ثم نضع الأصابع فِيْ الزيت ونقلب على نار خفِيْفة حتى تتحول إلى اللون البني، كأنها جاهزة تمامًا.

ثم نخرج الأصابع من الزيت ونضعها مباشرة فِيْ القطر البارد مع التحريك المستمر حتى تشرب الأصابع جيدًا.

نخرج بلح الشام من الشربات ونضعها فِيْ طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا فِيْ كل قلوبكَمْ.

ملاحظات مهمة عند عمل مقرمش بلح الشام

سنتعرف على بعض الملاحظات البسيطة التي ستساعدنا فِيْ صنع حَلْويات لذيذة وهِيْ كالتالي –