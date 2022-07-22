طريقة عمل بلح الشام المقرمش من المنزل بقوامه الهش والخفِيْف بأسرار المحَلْات

طريقة عمل بلح الشام المقرمش من المنزل. من أشهر الحَلْويات الشرقية الخفِيْفة المميزة جدا بلح الشام. يقدم مع صلصات لذيذة مثل صلصة الكراميل والشوكولاتة. إنها أيضًا حَلْوى خاصة جدًا. تبحث الأمهات والنساء دائمًا عن أسرار المحَلْات وطهاة المعجنات عند تحضيرها بحيث تكون مقرمشة ومقرمشة من الداخل، ومن الخارج فهِيْ من الحَلْويات الأساسية فِيْ المناسبات وفِيْ رمضان، ولكن هناك بعض النساء يفضلن ذلك. لشرائه الآن مصنوع فِيْ الخارج، لأنهم لا يستطيعون تجهِيْزه بالطريقة الصحيحة، ولكن من خلال موقعنا المتميز، أردنا أن نقدم الطريقة الصحيحة لعمل بلح الشام المقرمش بكل أسراره.

كرسبي بلح الشام

من أحَلْى وألذ الحَلْويات الخفِيْفة والسريعة التي يحبها الكبار والصغار هِيْ حَلْوى بلح الشام التي اعتدنا دائما على تحضيرها فِيْ شهر رمضان المبارك وتناولها بعد الإفطار، لكننا نفضل دائما يشترون ما يجلبونه من الخارج وذلك لأن هناك بعض النساء لا يستطعن ​​تحضيره بشكل صحيح فِيْ المنزل، ولكن من خلال هذا المقال نقدم لك أسرار تحضيره، والمكونات هِيْ

كوب دقيق

ربع كوب زيت.

كأس من الماء.

3 بيضات

2 ملاعق كبيرة نشا.

كيس فانيليا.

1/2 ملعقة صغيرة سكر.

قليل من الملح.

ملعقة كبيرة خل.

زيت للقلي

بلح الشام شربات

2 كوب سكر

كأس من الماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة عمل مقرمشة بلح الشام

بلح الشام من الحَلْويات الشرقية المصرية الشهِيْرة التي يتم تقديمها فِيْ المناسبات والأعياد، كَمْا أنها حَلْوى لذيذة وحَلْوة ورخيصة الثمن، وجميع مكونات تحضيرها موجودة فِيْ كل منزل، لذا تفضل الأمهات تحضيرها بشكل دائم و نخدمها للأقارب ولكن هناك بعض النساء اللواتي يشتكين من استحالة تحضيره كَمْا فِيْ المحَلْات يبقى مقرمش ومقرمش ونقدم لكَمْ أسرار تحضيره وطريقة تحضيره بالخطوات وهِيْ

بلح الشام بحاجة إلى مشروب بارد، فاجعلها باردة أولاً، وهذا من أسرارها.

بعد ذلك نضع فِيْ وعاء كبير وننخل الدقيق الأبيض والنشا ونخلطهم جيداً.

ثم نضع الزيت والسكر والماء ورشة ملح فِيْ وعاء ونقلبهم.

نضع القدر على النار حتى يغلي، وعندما يغلي الماء نضيف الدقيق والنشا المنخل.

قلب هذه المكونات جيدًا لمدة دقيقة على نار متوسطة حتى تحصل على عجينة متماسكة.

نرفع العجينة عن النار ونضعها فِيْ وعاء كبير آخر ونتركها تبرد.

يمكننا خفق العجين بالخلاط الكهربائي أو باليد حتى يبرد العجين تمامًا.

ثم نخفق العجينة مرة أخرى لمدة دقيقة حتى تنضج العجينة.

ثم نضيف البيض لكن نضعه واحدًا تلو الآخر، ويجب أن نخفق البيضة بالعجين حتى يختفِيْ أثرها تمامًا.

لا نضيف البيضة الأخرى إلا بعد أن تختفِيْ البيضة الأولى.

ثم نضيف الفانيليا ونخفق الخليط جيداً لمدة دقيقتين حتى ينضج الخليط.

ضعي معجون بلح الشام فِيْ قمع لتشكيل كريمة شانتيلي (أو كيس معجنات) وادهن المقص بالقليل من الزيت.

ثم نضع كَمْية وفِيْرة من الزيت البارد فِيْ وعاء ونضع تمور وحدات التمر مع الكبت ونقطعها بالمقص ونضعها فِيْ الزيت البارد.

سخني الزيت واتركي بلح البحر فِيْ شراب حتى يزداد حجمه ويأخذ لونًا ذهبيًا.

نقلب التمر الشام من الجهتين ثم نرفعها عن النار.

نضع وحدات بلح الشام فِيْ مصفاة ونضعها فِيْ القش ثم نرفعها عن القش.

ثم نتركه فِيْ مصفاة لإزالة الشراب الزائد.

ثم نقوم بتكديس وحدات بلح الشام على طبق التقديم ويتم تقديم الطعام بصحة وسعادة.

خطوات تحضير شربات بلح الشام

يحتاج بلح الشام إلى شربات باردة، فِيْفضل تحضيرها أولاً على النحو التالي

ضعي كَمْية السكر والماء فِيْ إناء على نار متوسطة.

اتركي الشراب حتى يغلي، أضيفِيْ عصير الليمون عندما يغلي.

ثم اترك الشراب على نار متوسطة لمدة 7 دقائق، ثم ارفعه عن النار واتركه حتى يبرد.

أسرار نجاح مقرمش بلح الشام

هناك الكثير من النساء اللواتي لا يستطعن ​​تحضير بلح الشام بالطريقة الصحيحة، كَمْا هُو الحال فِيْ المتاجر، سوف نقدم لك أسرار تحضيرها وهِيْ