طريقة عمل بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة والطعم ولا أحلى

تعتبر بلح الشام من الحلويات المهمة في كل بيت والتي يحبها الأطفال وغالبًا ما يشترونها من الخارج ، ويرجع ذلك إلى الطعم اللذيذ الذي يقدمه بلح الشام ، ولكن في أغلب الأحيان يصعب صنعه في المنزل لعدم معرفة الخطوات أو المكونات التي تدخل فيه. صنع بلح الشام فسنشرح لك ذلك بسهولة عبر المقال.

كيف تصنع بلح الشام

أما خطوات صنع بلح الشام في البيت ، فالطريقة كالتالي:

يجب تحضير حوالي فنجان وربع دقيق.

أيضا ، في وقت لاحق نعد حوالي ملعقة كبيرة من النشا.

أيضا ، في وقت لاحق نعد حوالي ملعقة كبيرة من النشا. بعد ذلك ، يتم إحضار حوالي كوب من الماء.

ملعقة فانيليا

حوالي ثلاث حبات من البيض.

خطوات تحضير بلح الشام

أما بالنسبة لتحضير بلح الشام ، فالخطوات هي كما يلي:

بما أن الشراب جاهز حتى يصبح جاهزًا للاستخدام فهو يتكون من كوب ماء وكوب سكر.

ملعقة عصير ليمون.

حوالي ملعقة صغيرة فانيليا.

نحتاج إلى ملعقة من القرنفل.

طريقة تحضير بلح الشام

كما يعد بإعداد جميع المكونات التي تستخدم في تحضير بلح الشام. يجب معرفة الخطوات: