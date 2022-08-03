طريقة عمل بهارات السمك فِيْ البيت بطريقة سهلة هتنفع فِيْ تتبيلة السمك وهتديها طعم روعة

السمك من الاطعمة المفضلة لدى كثير من الناس لما له من نكهة رائعة ولكن الكثيرين يفضلون تناوله فِيْ الخارج، وذلك لخلطة البهارات اللذيذة والرائعة واللذيذة جدا، لذلك نحرص على تزويدك بالمزيد وصفة شهِيْة ولذيذة.يمكنك تحضيرها عن طريق تحضير توابل السمك للحصول على وجبة مثالية فِيْ المنزل دون الحاجة لشرائها فِيْ المتاجر.

كيفِيْة صنع توابل للأسماك فِيْ المنزل

المكونات

يتكون مزيج توابل السمك من أشياء بسيطة جدًا توجد فِيْ كل منزل

1.5 ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم.

1.5 ملعقة كبيرة من الكَمْون المطحون.

1.5 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة جافة.

ملعقة كبيرة كركَمْ.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحَلْو.

نصف ملعقة صغيرة هِيْل مطحون.

طريقة تحضير خلطة بهارات السمك

أولاً ضعي جميع المكونات فِيْ المطحنة واخلطيها جيدًا حتى تحصلي على مزيج ناعم ومتجانس.

ثانيًا بعد ذلك يتم استخدام البهارات بسهُولة ويمكن تخزينها لحين استخدامها، وهناك العديد من الصلصات اللذيذة التي يمكن صنعها فِيْ المنزل وكذلك الطعام.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتميز سلطة الطحينة بمذاقها اللذيذ للغاية، وتؤكل مع الشواء والسمك والدجاج والعديد من الأطباق الأخرى.

ربع كوب طحينة نيئة.

2 ملاعق كبيرة من الخل.

3 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة زيت.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كَمْون.

طريقة التحضير

توضع جميع المكونات فِيْ وعاء وتخلط جيدًا حتى يتم الحصول على القوام المناسب وتكون جاهزة للاستخدام. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة كبيرة من تتبيلة السمك لنكهة لذيذة عند تحضيرها.



كيف يعمل الاسترداد

يفضل الكثير من الناس تناول الخردل مع الدجاج والسمك والعديد من الأطعمة الأخرى، لذلك يمكن تحضير الخردل بسهُولة فِيْ المنزل، ومكونات الخردل كالتالي

المكونات

ربع كوب خردل مطحون.

ربع كوب خل.

ربع كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

ملعقة صغيرة كركَمْ.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

رشة من مسحوق الزنجبيل.

طريقة التحضير