طريقة عمل بيتزا الطاسة بالخطوات مثل المطاعم، هذا سوف يكون عنوان مقالنا اليوم الذي سوف تقدمه لكم العرب اليوم وهو يتحدث عن البيتزا وانواعها وهي تعتبر من اشهر الأطعمة في العالم واصلها يعود إيطاليا وهي منتشرة بها بكثرة تتميز هذا الطعام بانه من الوجبات السريعة التي تقدم للشباب والشابات وهي تتكون من الكثير من الخلطات والمكونات الغنية بالفوائد سوف نتناول في هذا المقال نوع معين من البيتزا.

كيفية صنع قالب البيتزا

مكونات العجين

ربع كوب حليب.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كيس الخميرة الفورية

كيس مسحوق الخبز.

قليل من الملح.

قليل من السكر.

كوب دقيق منخول.

طريقة الحشو

بصل.

زيتون مقطع.

ألوان الفلفل.

صلصة بالزعتر ومسحوق البصل ومسحوق الثوم والملح والفلفل والسماق والريحان.

لحم مفروم مهروس.

خليط اجبان من رومي، شيدر، موتزاريلا.

كيف تجهز

نضع مقادير العجينة على بعضها البعض، ونخلطها جيداً، ثم نعجنها حتى تتجانس، ونتركها حتى تستقر، وتنشط الخميرة معها.

نبدأ في تحضير الحشوة حتى تخمر العجين، وذلك بتقطيع الخضار إلى قطع صغيرة، ووضع مكونات الصلصة عليها وتقليبها جيدًا.

نمسح مقلاة غير لاصقة بزيت الطهي، ثم نوزع العجينة على المقلاة بالكامل، مع مراعاة أنها على نار متوسطة.

وزعي الصلصة بالتساوي على جميع أجزاء صينية البيتزا.

نضيف مكونات الحشوة من اللحم والخضروات ووزعيها على جميع أجزاء الوعاء.

غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة حتى اكتمال نضجها، وقبل إطفاء النار وزعي خليط الجبن على البيتزا، ثم ضعيها في الفرن على الشواية لبضع دقائق حتى تذوب الجبنة تماما.

أخرجي البيتزا وقطعيها، ثم ضعيها في طبق التقديم، حتى تنعمي بالنعيم والشفاء.

كيفية عمل صلصة البيتزا في المنزل

مكونات الصلصة

ثلث كوب كاتشب.

ملعقة كبيرة صلصة معلبة.

ملعقة زيت زيتون.

قليل من الملح الأبيض والفلفل.

رشة زعتر.

ربع كوب ماء دافئ.

بودرة الثوم اذا لم تكن متوفرة نستغني عنها واستبدالها بالثوم المفروم.

كيف تستعد

نحضر وعاء أو وعاء نظيف، ونضع الكاتشب، ومسحوق الثوم، وملعقة من الصلصة، والكاتشب، والملح، والفلفل، ثم نضعها على نار متوسطة.

قلب الخليط حتى تظهر الفقاعات فوق القدر، ثم صب الماء الدافئ فوقه مع التحريك، واترك جميع المكونات معًا، لبضع دقائق حتى تصل إلى مرحلة الصب.

قبل إطفاء النار، نضع عشبة الزعتر، ثم نتركها جانباً حتى تصبح في درجة حرارة الغرفة، ونستخدمها.

كيفية عمل بيتزا السجق والفطر

مكونات الوصفة

كوب ونصف دقيق منخول.

كيس مسحوق الخبز.

ربع كوب من اللبن الرائب.

كوب من ربع الصلصة محلية الصنع معدة مسبقًا.

فطر مقطع.

دوائر قطع السجق.

حلقات الفلفل الاخضر.

عدد قليل من الزيتون المفروم.

مزيج الجبن المبشور (رومي – شيدر – موزاريلا).

زعتر بملعقة صغيرة يضاف إلى الصلصة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

كيف تستعد

نضيف جميع المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر معًا ونخلطها جيدًا، ثم نضيف الزبادي والزيت ونعجن جيدًا حتى تتجانس معًا.

بعد أن تصبح العجينة صلبة وخالية من الكتل، اتركيها جانباً لبعض الوقت لترتاح قبل أن نبدأ في فردها.

نبدأ في دحرجة العجين حسب حجم الوعاء الموجود لدينا، مع مراعاة أن الوعاء ساخن، وننشر العجين على قليل من الدقيق، ثم ندخل فيه شوكة حتى تخترق الحرارة جميع أجزاء العجين.

نوزع الصلصة المعدة مسبقًا مع مراعاة عدم دهن الجوانب بها حتى لا تحترق.

نوزع كل من حلقات الفلفل وشرائح البصل وكذلك الفطر والزيتون وأخيرًا قطع النقانق المفرومة.

غطي المقلاة بغطاء محكم، ثم ارفعي النار على مستوى معتدل، واتركيها لمدة 5 دقائق، حتى تصبح العجينة متماسكة.

نفتح القدر ونوزع خليط الجبن ونتركه لمدة ثلاث دقائق ثم نطفئ النار ونقطعها إلى قطع متطابقة ونضعها في أطباق التقديم.

يمكنك إضافة بعض المخللات أو البطاطس المقلية بجانب هذه الوصفة.

طريقة عمل وعاء من دقيق الشوفان بيتزا

هذه الوصفة من الوصفات التي ننصح بها إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا، أو تريد أن تفقد بضعة كيلوغرامات، ومكوناتها تشبه مكونات وعاء بيتزا عادي، مع وجود اختلافات طفيفة في نوع الدقيق و مادة دهنية، وذلك لإعطائك سعرات حرارية أقل.

مكونات الوصفة

كوب ونصف من دقيق الشوفان.

تونة.

1 كيس خميرة فورية، 1 ملعقة صغيرة.

ملعقة عسل نحل طبيعي.

كوب من الماء الفاتر للعجن.

بيض مخفوق جيدا.

علبة صغيرة زبادي.

قليل من الملح

القليل من الجبن المبشور.

شرائح الخضار (بصل – فلفل الوان – زيتون منزوع النواة)

طريقة تحضير الوصفة

نبدأ بوضع العسل والماء الفاتر والخميرة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة للتأكد من تفاعل الخميرة وفعاليتها.

اخلطي الزبادي مع البيض المخفوق، ثم ضعي عليها خليط الخميرة المحضر مسبقًا، واخلطيهم جيدًا حتى تتجانس المكونات.

نضيف الشوفان بالملح تدريجيًا حتى نحصل على الكمية المتوفرة ونعجنها حتى تصبح كثيفة وسهلة التشكيل.

اتركي العجين لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل حتى يتخمر، ثم دهن وعاء بالقليل من الدهن، ووزعي العجينة على جميع أجزائه.

نضع الصلصة المعدة مسبقًا في المنزل، المعدة لعمل البيتزا، ونوزعها على جميع أجزاء العجين، مع الحرص على عدم لمس الحواف.

نبدأ بتزيين العجين بالمكونات التي لدينا من الخضار المفرومة، ثم نضع التونة المفلترة عليها، ونترك الموقد على نار متوسطة، ونغطي الوعاء جيداً بالغطاء المخصص له، حتى يساعد البخار في وضع القدر. مكونات نباتية.

بعد مرور فترة من سبع إلى عشر دقائق، نخفض الحرارة إلى درجة منخفضة، ثم نضيف خليط الجبن إلى المقلاة ونغطيها حتى تذوب الجبن.

بعد نضج الجبن وذابة الجبن، نضع البيتزا في طبق التقديم ونقطعها إلى قطع متساوية ونقدمها إلى جانب سلطة خضراء.

نصائح لمساعدتك على النجاح في وعاء البيتزا

إذا كانت عجينة البيتزا خالية تمامًا من الخميرة، يُنصح بعدم وضع ملح الطعام فيها.

عند تسوية البيتزا، يفضل استخدام أواني غير لاصقة، حتى نحصل على شكل البيتزا العادية.

يفضل تسوية البيتزا على نار هادئة، مع وضع غطاء على المقلاة لمنع البخار من التسرب منها، وحفظها داخل المقلاة حتى تستقر جميع أجزاء البيتزا العلوية بالكامل.

لا يضاف الجبن في بداية التسوية مع الخضار، وبقية المكونات، ويفضل وضعه قبل إطفاء النار بدقائق قليلة، حتى لا يجف أو يتغلغل.

بعد دهن العجين على الوعاء يفضل عمل بعض فتحات التهوية باستخدام شوكة حتى تتساوى العجينة من الداخل والخارج.

إذا كان لديك كمية كبيرة من صلصة البيتزا، يمكنك الاحتفاظ بها في وعاء زجاجي، مع ملعقة من زيت الزيتون في الأعلى لتجنب تعفنها.

انتهى مقالنا اليوم الذي كان يتحدث عن موضوع مشهور ومنتشر في العالم قاطبة وهو يتعلق بالأطعمة المنتشرة في انحاء العالم مثل البيتزا التي تعتبر من اشهر الأطعمة والوجبات السريعة التي تقدم بشكل دوري للزبائن عنوان مقالنا هو طريقة عمل بيتزا الطاسة بالخطوات مثل المطاعم نسال الله لكم التوفيق في كل الامور والسلام عليكم ورحمة الله .