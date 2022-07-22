طريقة عمل بيتزا بخبز التوست سناكس خفِيْف للرحَلْات والمصايف

كيف تصنع بيتزا خفِيْفة بالسندويشات المحمصة للسفر والمنتجعاتالبيتزا من الأطعمة والكعك التي يحبها الكبار والصغار ويحبون تناولها فِيْ أي وقت سواء ليلاً أو نهاراً شكلها وتحتوي على العديد من المكونات الأساسية التي تضفِيْ عليها نكهة مميزة رائعة مثل إضافة الجبن والخضروات والزيتون البصل والصلصة ثم خبز فِيْ فرن عالي الحرارة، وانتشرت البيتزا فِيْ جميع الدول الأوروبية والعربية ولها حشوات عديدة ومختلفة وأيضاً العديد من الأشكال والتبرعات. ربات البيوت خبراء فِيْ تحضير عجينة البيتزا. بجميع أشكاله وأنواعه، ولكن قد ترغب ربات البيوت فِيْ تحضير البيتزا بطريقة سريعة وسهلة لتقديمها لأسرهن كوجبة عشاء لذيذة، ولهذا نقدم لكَمْ اليوم كيفِيْة عمل بيتزا توست سريعة.

مكونات لصنع بيتزا سريعة التحميص

خبز محمص. ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. ملعقة كبيرة كاتشب. ملعقة زيت زيتون. ملعقة صغيرة ملح طعام. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة زعتر. ملعقة صغيرة بابريكا. ملعقة صغيرة من مسحوق البصل. ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم. فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة، مقطع إلى شرائح. طماطم مقطعة. زيتون مقطع. بسطرمة للحشو. نصف كوب جبن موزاريلا. نصف كوب جبن شيدر. نصف كوب جبن رومانو. 1 ملعقة صغيرة زبدة فِيْ درجة حرارة الغرفة

كيفِيْة عمل بيتزا سريعة التحميص