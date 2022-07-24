طريقة عمل تشيز كيك سهله بالبسكويت والشوكولاتة ،تعتبر كيفية عمل تشيز كيك الشوكولاتة والتي تعتبر اكثر الحلويات من حيث انها لذيذة والسهلة بشكل فريد من نوعه هي مزيج مثالي من الجبن الرقيق البسيط والشوكولاتة الغنية على التي تكون متربعة على بسكويت أوريو وسوف تجد كل ما تتمناه في التشيز كيك بالبسكويت والشوكولاتة ، وهي حلوى غنية بالكريمة والفانيلا ومجموعة كبيرة من الأنواع الأخرى وهي كلها مميزة.

كيفية صنع كعكة الجبن بسهولة

تعتبر كعكة الجبن من أشهر الحلويات حول العالم، لذلك نقدم لك طريقة سهلة لعمل كعكة الجبن بمجموعة من المكونات الموجودة في كل منزل

كيس كبير من بسكويت القمح.

كوب زبدة سائلة.

كوبان من كريمة الخفق.

كيس كبير من بودرة كريم شانتيلي.

نصف كيلو جبن كريمي.

كيس كبير من جيلي المانجو.

كوب ماء ساخن.

قطع مانجو.

كيفية صنع كعكة الجبن بسهولة

سنقدم لك الآن سيدتي خطوات بسيطة لعمل كعكة جبن سهلة وسريعة، وهذه الخطوات هي

نأخذ وعاء ونضع بسكويت القمح فيه ونقلبه جيداً، ثم نضع عليه كوب من الزبدة السائلة ونخلطهم سويًا حتى نحصل على قوام متماسك يشبه الرمل الرطب.

نحضر صينية ونضع فيها ورق الزبدة، أو نحضر صينية سهلة الفتح ونضع بسكويت القمح بالزبدة ونضغط عليها حتى تصبح طبقة سميكة في أسفل الدرج ثم نضعها في ثلاجة.

نحضر وعاء ونضع كوبين من كريمة الخفق فيه ونضع عليه كيس من بودرة كريمة شانتيلي ونقلبه جيداً باستخدام الخلاط اليدوي، ثم نضيف الجبنة الكريمية واستمر في الخفق باستخدام الخلاط اليدوي.

بعد ذلك نحضر جيلي المانجو عن طريق وضع كيسين من جيلي المانجو مع كوب من الماء الدافئ في قدر على نار متوسطة مع التحريك باستمرار حتى نحصل على قوام جيلي متماسك.

نضيف جيلي المانجو إلى التشيز كيك ونقلب حتى نحصل على قوام متماسك.

نأخذ الصينية من الثلاجة ونضع عليها خليط التشيز كيك ونضعها في الثلاجة مرة أخرى لمدة تصل إلى أربع ساعات وبعد هذه الفترة نخرج الصينية مرة أخرى ونضع عليها طبقة من جيلي المانجو ونضعها مرة أخرى في الثلاجة لمدة تصل إلى ساعتين ثم نخرجها في الثلاجة ونزينها بقطع المانجو والقشطة شانتيلي حتى يمكن تناولها.

طريقة صنع كعكة الجبن الباردة بالبسكويت

هناك طرق عديدة لتحضير كعكة الجبن، وسنقدم لك الآن كيفية صنع كعكة الجبن بسهولة باستخدام البسكويت. المكونات هي

علبة بسكويت السادة.

سكر ناعم.

كوب زبدة.

كريمة مخفوقة.

جبنة الكريمة؛

فانيلا.

توت بري.

عصير ليمون.

قشر الليمون المبشور.

كيفية عمل كعكة الجبن بالبسكويت البارد

نأخذ علبة بسكويت سادة ونضعها في كيس، ثم نفتتها بمطرقة.

ثم نضع البسكويت في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة مع ملعقتين كبيرتين من الزبدة السائلة، ثم نضع البسكويت في قاعدة الصينية ثم نضعه في الثلاجة.

بعد ذلك نجهز الكيك بوضع ملعقة جبن كريمة وملعقتين سكر مع بيضة مخفوقة ونخفقها جيداً.

ثم نضيف إليها ملعقة من القشدة الحامضة ونصف قشرة الليمون، ونضيف ملعقة من الفانيليا، ونخفق جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا.

نخرج الصينية من الثلاجة ونضع عليها خليط التشيز كيك، ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 120 درجة مئوية حتى تتجانس، ثم نخرجها من الفرن حتى تبرد.

في وعاء خارجي نحضر الزينة التي توضع على الكيكة بوضع ملعقتين من التوت مع ملعقة من عصير الليمون وملعقتين من السكر ثم نضعها على نار متوسطة ثم نضعها على كعكة الجبن ونضعها على الكيكة. لذلك فهو جاهز.

طريقة عمل كعكة الجبن الباردة بالشوكولاتة

تشيز كيك من أفضل أنواع الحلويات التي يحبها الكثير من الناس سواء صغار أو بالغين، ونشأ في اليونان واستمتع بأفضل كعكة الجبن. اتبع أفضل الطرق لعمل أفضل الحلويات.

مكونات كعكة الجبن الباردة مع الشوكولاتة

لكي تصنع أفضل طريقة لعمل كعكة الجبن بسهولة بالشوكولاتة، اتبع الخطوات والمكونات التالية

علبة كبيرة من الشاي أو بسكويت دايجستيف.

ثلاثة أرباع كوب زبدة.

كوب ونصف قشطة.

كوب شوكولاتة بالحليب.

1/4 كيلو جبنة كريمية بدرجة حرارة الغرفة (يمكن أن تكون كيري)

للتزيين.

شوكولاتة مبشورة (للزينة).

المكسرات.

طريقة تحضير كعكة الجبن الباردة بالشوكولاتة

اتبع أفضل الخطوات لعمل كعكة جبنة سهلة بطريقة سريعة وبسيطة

ضعي البسكويت مع الزبدة في الخلاط الكهربائي، واخلطيهم معًا حتى الوصول إلى القوام المناسب، مع الحفاظ على البسكويت مقرمشًا.

نضع هذا الخليط في صينية سهلة الفتح، ثم نضعه في الثلاجة حتى الوصول إلى القوام المناسب.

لعمل الحشوة نذوب الشوكولاتة من خلال حمام بخار.

نحضر الوعاء ونضع الجبن الكريمي بالداخل مع الكريمة والشوكولاتة المذابة حتى يتجانس الخليط.

نحضر قالب الشوكولاتة من الثلاجة ونضع الحشوة عليه، ويترك الخليط في الثلاجة لمدة 5 ساعات

أخيرًا، نضع الشوكولاتة على الكعكة.

كيفية صنع كعكة الجبن الباردة بالهلام

سنوضح لك أبسط وأفضل طريقة لعمل كعكة الجبن الباردة بالهلام

مكونات صنع كعكة الجبن الباردة بالهلام

نصف كيلو بسكويت مطحون

ربع كيلو جبن كريمي

ربع كوب سائل خفق كريمة.

كوب وربع حليب مكثف محلى.

نصف كوب زبدة مذابة.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الجيلاتين.

علبة واحدة من جيلي الفراولة أو أي نكهة تفضلها.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة تحضير تشيز كيك بارد بالهلام

نحضر وعاء ونضع فيه الشوكولاتة والزبدة ونقلبه جيدا حتى يصبح خليط متماسك، ثم نضع هذا الخليط في صينية ذات قاعدة متحركة، ثم تضغط على هذا الخليط بيديك حتى يتماسك حتى، ثم تضعها في الثلاجة.

نحضر وعاءًا آخر ونضع فيه الماء والجيلاتين ونقلبه جيدًا حتى يتجانس.

من ناحية أخرى نضع الجبن والحليب والفانيليا والجيلاتين في وعاء آخر ونقلب جيدا ونضيف الكريمة ونقلب حتى يصبح القوام كريمي ثم نضع الخليط فوق البسكويت ونضعه في الثلاجة لمدة نصف سنه. ساعة.

حضري الجيلي كما هو مكتوب على العلبة، ثم ضعيه ببطء فوق طبقة الجبن، وضعي الصينية في الثلاجة مرة أخرى لمدة ست ساعات متواصلة على الأقل وقدميها هنا وعلى الشفاه. يمكنك أن تأكل كعكة الجبن مع بعض العصائر المختلفة.

يعتبر طبق التشيز كيك من اشهر وابرز الحلويات الغير عربية التي تصنع في أوروبا ودول الغربية الأخرى ولكنها سرعان ما نجحت في الانتشار فى جميع أنحاء العالم وتحضر بمجموعة كبيرة من المكونات ولها العديد من الوصفات البسيطة والمميزة واللذيذة والكثير من الناس حول العالم يعشقون هذا النوع من الحلوى المميزة.