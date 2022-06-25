طريقة عمل ثوم البروستد بالبيت مثل المطاعم

يعتبر الثوم المحمص من ألذ أنواع الصلصة التي يمكن تناولها مع بعض الأطعمة، ويمكن أن يكون مصدره بسهُولة فِيْ سوريا.

طريقة تحضير الثوم المحمص

قم بتحضير الثوم المحمص بسهُولة بيديك لتحضيره لعائلتك بتكلفة منخفضة للغاية ويمنحك نفس النكهة التي قد تتذوقها فِيْ المطاعم، وإليك الطريقة على النحو التالي

المكونات

ثلاث فصوص ثوم.

قطعة صغيرة من الفلفل الحار.

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

رشة ملح طعام حسب رغبتك.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ثلاث أعواد كزبرة.

نصف كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير الثوم

جهزي وعاء وضعي فِيْه كَمْية الماء الدافئ.

ضع النشا فِيْ الماء وحركه جيدًا حتى تجد أن النشا قد ذاب تمامًا.

يُغلى المزيج على نار هادئة ويترك حتى يتكاثف.

أضف الفلفل الأسود.

أضف ملح الطعام حسب رغبتك واخلط جيدًا.

نقطع الكزبرة الخضراء ونقلبها بعد إزالة المزيج عن النار.

نضع المزيج فِيْ الخلاط ونضع الثوم بعد تقشيره.

نضع الفلفل الحار معهم ونقلب جيدا.

قم بتشغيل الخلاط حتى يصبح الخليط بسماكة مناسبة.

الآن ضع الخليط الذي حضرته فِيْ إحدى البرطمانات الزجاجية التي قمت بتعقيمها من قبل.

نضع البرطمان فِيْ الثلاجة ونتركه حتى يصبح سميكًا نوعًا ما.

عندما يبرد الخليط تمامًا، أخرجه من الثلاجة وضعه فِيْ طبق التقديم.

يمكنك وضعه مع العديد من الأطعمة مثل الشاورما وفتة الشاورما وغيرها من الأطعمة.

يمكنك تخزين الخليط فِيْ الثلاجة، إذا كانت مغطاة بإحكام، لمدة أسبوع فقط، وليس أكثر.

يمكنك زيادة كَمْية فصوص الثوم إذا كنت تفضل نكهة الثوم.

فِيْ نهاية الحديث عن كيفِيْة عمل الثوم المحمص قدمنا ​​أفضل طريقة لعمله بنفس نكهة الثوم المحمص الذي يقدم فِيْ المطاعم، لابد من تحضيره بالعديد من الوجبات مع مراعاة أنه موجود فِيْ جرة معقمة لمدة سبعة أيام فقط.