طريقة عمل جميع أنواع الكيك سادة وشيكولاتة وبنتائج مضمونة هنا كل ما يخص الكيك

الكيك من الحَلْويات التي يحب الجميع تناولها وصنعها أيضًا، فوجود الكيك فِيْ المنزل يمنحنا الفرح والسرور لأنه كان يرافقنا دائمًا فِيْ مناسباتنا السعيدة مثل الأعراس وأعياد الميلاد والعديد من الحفلات، وأراد أن يجمعنا من أجل تواجده فِيْ هذا المقال حول كيفِيْة صنع جميع أنواع الكيك من النوع الواحد بمكونات صحيحة وطريقة بسيطة، كل ما عليك فعله هُو متابعة موقع ثقافني لتعرف كل جديد ومفِيْد فِيْ مختلف المجالات. .

طريقة تحضير كعكة الشوكولاتة

كيكة الشوكولاتة من أفضل أنواع الحَلْوى التي يقبلها الكثير من الناس، وأهم ما يميزها نكهتها اللذيذة، بالإضافة إلى سهُولة التحضير وقلة المكونات، وفِيْما يلي نقدم لكَمْ مكونات تحضير الشوكولاتة كعكة فِيْ السطور التالية.

مكونات كعكة الشوكولاتة

بيضتان ست ملاعق كبيرة من الكاكاو. كوب سكر كوب حَلْيب سائل. كوب دقيق. نصف كوب زيت نباتي. ملعقة كبيرة من الفانيليا ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

خطوات تحضير كعكة الشوكولاتة

من السهل التحضير باتباع الخطوات التالية

يُرفع الوعاء عن الخلاط الكهربائي ويوضع فِيْه الزيت والحَلْيب والسكر والكاكاو ويخلط. نأخذ وعاءً ونضع نصف مزيج الكاكاو فِيْ برطمان ثم نضعه جانبًا. أما بالنسبة للكَمْية المتبقية من الكاكاو، فِيْتم وضع البيض والفانيليا فِيْ الأعلى. ثم يخلط الخليط جيداً ثم يضاف الدقيق والبيكنج باودر. تخلط المكونات حتى تزول الكتل. نحضر صينية مدهُونة بالزيت ونضع عليها خليط الكيك ثم نضعها فِيْ الفرن ونتركها حتى تنضج. ينتشر خليط الكاكاو من البرطمان على الوجه. توضع الكيكة جانباً حتى تبرد، ثم تُقطّع إلى شرائح وتُقدّم.

طريقة عمل كعكة الفانيليا

كيك الفانيليا الإسفنجية من أفضل أنواع الكيك الإسفنجي وله نكهة لذيذة جدًا، طريقة التحضير بسيطة ورخيصة تمامًا، إليك السطور التالية لتحضير كعكة الفانيليا الإسفنجية.

مقادير كعكة الفانيليا

كوبين من الدقيق. كوب ونصف من السكر البودرة. كوب حَلْيب سائل. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب زبدة. ثلاث بيضات. ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

خطوات عمل كعكة الفانيليا

يتم تحضير كعكة الفانيليا الإسفنجية بخطوات سهلة للغاية، وإليك الخطوات التالية

يتم الحصول على وعاء وخلط الزبدة والبيض فِيْه باستخدام الخلاط الكهربائي، وبذلك يتم الحصول على خليط متجانس، ثم تضاف الفانيليا ويهز لمدة خمس دقائق. نأخذ وعاء ونخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر فِيْه. ضعي خليط الدقيق فوق خليط زبدة البيض وقلبي حتى يصبح المزيج ناعمًا. ثم يضاف الحَلْيب ويخلط مرة أخرى. يسخن الفرن ثم نحضر صينية توضع عليها الزبدة والملح ثم يوضع الخليط. ثم يدخل الفرن ويترك حتى ينضج.

طريقة تحضير كعكة البرتقال

كعكة البرتقال من أشهر أنواع الكيك التي يقبلها الكثير من الناس لأنها سهلة التحضير ويمكن تحضيرها فِيْ أي وقت، المكونات بسيطة وموجودة دائمًا فِيْ مطبخك، وإليك السطور التالية، كيفِيْة التحضير فطيرة برتقال.

مقادير كعكة البرتقال

برتقالة كبيرة. نصف كوب زيت نباتي. كأسان من السكر. اربع بيضات. ملعقة كبيرة من الفانيليا كوبين من الدقيق. ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر. ملعقة ملح

خطوات تحضير كعكة البرتقال

الفرن مسخن جيداً. بعد ذلك نحضر الخلاط ويوضع فِيْه السكر والزيت والبيض والفانيليا ويخلط الخليط لمدة ثلاث دقائق. امزج حتى تتأكد من أن البرتقال ممزوج تمامًا. ثم يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح. يضاف هذا الخليط إلى الخلاط ويتم خلط جميع المكونات حتى تحصل على خليط ناعم. يوضع الخليط فِيْ القالب ثم يوضع فِيْ الفرن حتى ينضج ثم يترك ليبرد ثم يُخرج من القالب ثم يقدم.

طريقة تحضير كعكة الليمون

تورتة الليمون هِيْ واحدة من التورتات المفضلة لدى الكثيرين بفضل نكهتها اللذيذة، ومن السهل تحضير تورتة الليمون فِيْ المنزل باستخدام المكونات التالية.

مكونات كعكة الليمون

كوبين من الدقيق. ملعقتان كبيرتان من البيكينغ باودر. اربع بيضات. ملعقتان كبيرتان من الفانيليا. ملعقة من قشر الليمون. نصف كوب زبدة. · نصف كوب زيت. ملعقة كبيرة ملح. ربع كوب عصير ليمون. كوب فقط ربع سكر. مقادير صلصة الليمون نصف كوب ماء. ملعقة كبيرة عصير ليمون. كوب سكر ناعم. نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير كعكة الليمون

أحضر وعاءًا يوضع فِيْه البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيدًا حتى تحصل على قوام متجانس. ثم نضيف الزيت والزبدة وقشر الليمون ونخفق لمدة خمس دقائق. اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والملح معًا ثم أضيفِيْهم إلى خليط البيض واخفقيهم. أحضر قالبًا ودهنه بالزبدة والدقيق، ثم اسكب المزيج فِيْه. يوضع الخليط فِيْ الفرن ويترك لمدة ساعة، وبعدها يرفع القدر ويضاف السكر والماء ويترك حتى يغلي. يُضاف عصير الليمون والفانيليا ويُحرّك حتى يتماسك القوام. بمجرد إخراج الكعكة من الفرن، تُدهن مع الصلصة وتقدم.

طريقة عمل كعكة الكراميل

كيكة الكراميل من ألذ أنواع الكيك وطعمها لذيذ وغالبًا ما يتم تحضيرها فِيْ المناسبات، ها هِيْ المكونات.

مقادير كعكة الكراميل

ثلاث ملاعق ونصف من الدقيق. ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر. ربع ملعقة صغيرة ملح. كوبان من السكر البني. كوب ونصف سكر. كوب فقط ربع زبدة طرية. ست بيضات ملعقة كبيرة فانيليا سائلة. كوب ونصف حَلْيب. صلصة الكراميل

مكونات لصنع الكراميل

ثماني ملاعق كبيرة زبدة. كوب سكر بني. نصف كوب كريمة. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. أربعة أكواب من السكر البودرة.

خطوات التحضير

يتم تسخين الفرن، ثم يتم الحصول على صينية ودهنها بالزبدة، ثم يتم دهن الجزء السفلي بورق الزبدة، ثم دهنها بالزبدة. ثم يتم إخراج وعاء كبير وينخل الدقيق والخميرة والملح معًا. نخرج الوعاء من الخلاط ونخفق الزبدة حتى تصبح كريمية. بعد ذلك، يضاف كلا النوعين من السكر إلى الزبدة وتخلط المكونات جيدًا حتى تحصل على خليط كريمي، ثم تضاف الفانيليا السائلة. تنخفض سرعة الخلاط ويضاف الدقيق على مراحَلْ مع التحريك المستمر. ثم يضاف الحَلْيب إلى الخليط ويخفق حتى يصبح ناعمًا. ضعي خليط الكيك على صينية خبز واخبزيه لمدة ساعة ثم اتركيه حتى يبرد.

خطوات تحضير الكراميل

نحضر وعاء ونضع فِيْه الزبدة والسكر البني ونضعهما على النار ونتركهما حتى يذوبان. ثم نضيف الكريمة ونقلب حتى يبدأ الخليط فِيْ الغليان. ارفعي القدر عن النار ثم أضيفِيْ الفانيليا والسكر البودرة تدريجيًا. يُقلب الخليط حتى يصبح قشديًا، ثم يترك حتى يبرد ثم يوضع على الكيك. ثم توضع الكعكة فِيْ الثلاجة لمدة ساعتين ثم تقدم.

طريقة تحضير تايجر كيك

كيكة تايجر هِيْ من أفضل أنواع الكيك ذات المذاق اللذيذ وسهلة التحضير فِيْ المنزل، ها هِيْ المكونات.

مقادير كعكة النمر

ثلاثة أكواب طحين. كوب ونصف سكر. كوب زيت. كأس حَلْيب. ثلاث حبات من البيض. ملعقتان كبيرتان من البيكينغ باودر. ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. ملعقة كبيرة من الفانيليا ربع ملعقة صغيرة ملح.

خطوات تحضير تايجر كيك