طريقة عمل حَلْوي اللدو الهندية الجميلة المميزة فى المنزل بالتفصيل

اقامة الحَلْوى الهندية وهِيْ من الحَلْويات المشهُورة فِيْ الهند والتي تقدم فِيْ الهند على شكل حَلْويات جميلة ولها شكل مميز ويوافق الجميع على تناولها. الكبار والكبار على حد سواء، لذلك نقدم لكَمْ اليوم عبر موقع ثقافني الإخباري المكونات وطريقة التحضير الحَلْوى الهندية بالتفصيل.

المكونات لصنع لادو الهندي مع الزبيب

تتكون الحَلْوى الهندية ومن مكونات المنزل ما يلي

مكونات

2 كوب دقيق أبيض.

2 كوب دقيق الحمص.

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز.

نصف كوب لوز مقطع طولياً.

2 كوب ماء

نصف كوب زبيب.

نصف ملعقة صغيرة زعفران.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة من بودرة الهال.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

زيت نباتي.

وللزخرفة تحتاج كَمْية من الفستق المفروم.

أقطار

2 كوب ماء

3 أكواب سكر.

عصير ليمون.

كيفِيْة التحضير والاستعداد

طريقة عمل الحَلْوى الهندية سهل وبسيط ويمكنك القيام بذلك بسهُولة كالتالي

أحضر وعاءًا وضع فِيْه الليمون والسكر والماء. يُغلى المزيج على النار حتى يغلي، ثم يقلب ويترك حتى يتكاثف. ارفعي القدر عن النار واتركيه يبرد. نحضر قدر ونضع دقيق الحمص والطحين الأبيض والزعفران والهِيْل والملح. اخلطي جميع المكونات مسبقًا، ثم أضيفِيْ كوبًا من الماء واعجني جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة. نضيف الكَمْية المتبقية من الماء إلى الخليط ونعجن حتى تصبح العجينة سائلة. غطي القدر واتركيه لمدة ساعة فِيْ مكان دافئ. ضعي قدرًا بكَمْية كبيرة من الزيت على النار. نضع العجينة فِيْ كيس المعجنات وابدأ بالزيت حتى تتشكل الكرات. نترك العجينة فِيْ الزيت حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. اقلي اللوز فِيْ الزيت حتى يصبح لونه ذهبيًا أيضًا. نحضر وعاء الشراب ونضع فِيْه كرات الحظيرة والزبيب واللوز ونخلط جيداً. استخدم يدك لتشكيل لادا بعد ذلك. نضع كرات المندو فِيْ ورق الكب كيك وقدميها صحية وهنا.

فوائد الحمص للجسم

هناك العديد من الفوائد الصحية للحمص وهِيْ مفِيْدة جدًا للجسم، وسوف نتعرف عليها أدناه