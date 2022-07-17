طريقة عمل خبز الثوم من المطبخ الفرنسي الذ من بيتزا هات لن تصدقي النتيجة

خبز الثوم هُو كعكة لذيذة وسريعة مثل البيتزا، ويمكن تحضيرها من الصفر عن طريق صنع عجينة خبز بالثوم أو باستخدام الخبز الفرنسي، بالإضافة إلى السلطات والشراب نقدم لكَمْ من خلال المقال التالي كيفِيْة عمل خطوة خبز بالثوم اللذيذ خطوة بخطوة، تابعنا.

طريقة عمل خبز بالثوم الفرنسي فِيْ المنزل

يمكن صنع عجينة الخبز الفرنسي بدلاً من الخبز الفرنسي بمكونات بسيطة وفِيْ أقصر وقت كَمْا يلي

طريقة عمل عجينة الخبز بالثوم

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة زبدة.

نصف كوب حَلْيب.

ملعقة صغيرة ملح.

ثلاثة أكواب طحين.

مكونات حشوة الخبز بالثوم

أربع ملاعق كبيرة زبدة.

قليل من الملح.

خمس ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

كَمْية صغيرة من الثوم المهروس.

طريقة عمل خبز بالثوم

نضيف الماء والخميرة والسكر فِيْ وعاء كبير ونتركه حتى التخمر.

نضيف الزبدة مع الحَلْيب والملح ونخلط ثم نضيف الدقيق تدريجياً ثم نعجن لمدة عشرين دقيقة أو أقل.

ثم نضيف العجينة إلى الخميرة المعدة مسبقًا.

لتحضير الحشوة، اخلطي الزبدة والملح والبقدونس معًا وأضيفِيْ الثوم فِيْ وعاء صغير.

نصنع كرات من العجين ثم نغمسها فِيْ الزبدة ونضع هذه الكرات فِيْ صينية خبز ونغطيها ونتركها لمدة 60 دقيقة على الأقل.

نقوم بتسخين الفرن ونضع الصينية فِيْه لمدة نصف ساعة، ثم نخرجها ونقدم الخبز، ونحن سعداء وشفاء.

كيفِيْة عمل خبز بالزبدة بالثوم الفرنسي

اتبع هذه الخطوات للحصول على خبز بالثوم الفرنسي الغني واللذيذ.

مكونات

رغيف خبز فرنسي.

نصف كوب جبن موزاريلا مبشور.

نصف كوب زبدة.

ملعقة ثوم مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود وملح.

كيف تستعد

اخلطي الثوم والزبدة والملح والفلفل جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات.

ثم نقطع رغيف الخبز الفرنسي إلى شرائح ونضعها فِيْ صينية ونشحمها بكَمْية مناسبة من الخليط المعد مسبقًا.

ثم نرش جبنة الموزاريلا المبشورة فوق شرائح الخبز الفرنسي.

ثم نضع الصينية فِيْ الفرن على درجة حرارة متوسطة وننتظر حتى تذوب جبنة الموزاريلا ثم نرفع الشرائح ونقدمها ساخنة.

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طريقة عمل خبز بالثوم بدون زبدة

يمكننا الاستغناء عن الزبدة فِيْ طريقة عمل الخبز بالثوم، واستبدالها بملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون والحصول على خبز لذيذ ولذيذ على النحو التالي –

مكونات

شرائح خبز فرنسي.

ملعقتان زيت زيتون.

ثلاث فصوص ثوم مهروس.

كوب جبن موزاريلا.

يمكن استبدال كَمْية مناسبة من الكزبرة بالبقدونس المفروم.

1 ملعقة صغيرة ملح و زعتر مطحون.

طريقة عمل خبز بالثوم بدون زبدة