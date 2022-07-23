طريقة عمل دجاج التكا بالطريقة الهندية الأصلية بالضبط وبالتفاصيل

دجاج تكا هنديأشهر الأطباق حول العالم هِيْ تلك التي تعتمد بشكل أساسي على الدجاج، حيث يتم تقديمها فِيْ أكثر من وصفة وبطريقة شهِيْة وشهِيْة، ولهذا فهِيْ أكثر شهرة من اللحوم، ولكل وصفة دجاج أتباعها حول العالمية. وصفات العالم خاصة الهندية مثل وصفة تيكا التي يتم فِيْها اضافة العديد من البهارات الهندية الى الدجاج لتغيير المذاق تماما، واليوم نقدم لكَمْ سر وصفة تكا الدجاج الهندي من خلال التعرف على المكونات وطريقة التحضير الجيد. معروفة فِيْ الهند، يتبع الأسطر أدناه.

مكونات تكا الدجاج الهندي سر الخلطة الهندية

المكونات التالية هِيْ التي تعطينا النكهة الهندية الجذابة فِيْ النهاية وهِيْ

صدور الدجاج – حوالي ستة إلى ثمانية صدور، ويمكنك إضافة أي أجزاء أخرى تريدها.

الزنجبيل المطحون – ملعقة صغيرة الحجم.

الثوم المفروم أربع حبات.

صلصة الطماطم ثلاث ملاعق كبيرة.

خل الطعام الأبيض ملعقتان كبيرتان.

الزبادي نصف كوب.

ملح الطعام ملعقتان صغيرتان.

مسحوق هِيْل ناعم نصف ملعقة صغيرة.

مسحوق الزعفران أقل من ربع ملعقة صغيرة الحجم الصغير.

زيت الزيتون الخام أربع ملاعق كبيرة الحجم.

كزبرة مجففة 1 ملعقة كبيرة.

الفلفل الحَلْو ملعقتان صغيرتان.

طريقة عمل دجاج تكا على الطريقة الهندية