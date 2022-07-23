طريقة عمل دجاج التكا بالطريقة الهندية الأصلية بالضبط وبالتفاصيل

دجاج تكا هنديأشهر الأطباق حول العالم هِيْ تلك التي تعتمد بشكل أساسي على الدجاج، حيث يتم تقديمها فِيْ أكثر من وصفة وبطريقة شهِيْة وشهِيْة، ولهذا فهِيْ أكثر شهرة من اللحوم، ولكل وصفة دجاج أتباعها حول العالمية. وصفات العالم خاصة الهندية مثل وصفة تيكا التي يتم فِيْها اضافة العديد من البهارات الهندية الى الدجاج لتغيير المذاق تماما، واليوم نقدم لكَمْ سر وصفة تكا الدجاج الهندي من خلال التعرف على المكونات وطريقة التحضير الجيد. معروفة فِيْ الهند، يتبع الأسطر أدناه.
مكونات تكا الدجاج الهندي سر الخلطة الهندية
المكونات التالية هِيْ التي تعطينا النكهة الهندية الجذابة فِيْ النهاية وهِيْ
- صدور الدجاج – حوالي ستة إلى ثمانية صدور، ويمكنك إضافة أي أجزاء أخرى تريدها.
- الزنجبيل المطحون – ملعقة صغيرة الحجم.
- الثوم المفروم أربع حبات.
- صلصة الطماطم ثلاث ملاعق كبيرة.
- خل الطعام الأبيض ملعقتان كبيرتان.
- الزبادي نصف كوب.
- ملح الطعام ملعقتان صغيرتان.
- مسحوق هِيْل ناعم نصف ملعقة صغيرة.
- مسحوق الزعفران أقل من ربع ملعقة صغيرة الحجم الصغير.
- زيت الزيتون الخام أربع ملاعق كبيرة الحجم.
- كزبرة مجففة 1 ملعقة كبيرة.
- الفلفل الحَلْو ملعقتان صغيرتان.
طريقة عمل دجاج تكا على الطريقة الهندية
- تُصنع عدة ثقوب فِيْ صدور الدجاج الموجودة، ويضاف إليها الخل، وتُخلط عدة مرات فِيْ الخل وتترك جانباً لمدة عشر دقائق.
- ثم نحضر جميع البهارات والبهارات الجاهزة للإضافة إلى الدجاج ونغلفها جيدًا بالبهارات فِيْ وعاء مناسب.
- بعد إضافة الصلصة وبقية المكونات، لف وعاء الدجاج جيدًا ثم ضعه فِيْ الثلاجة، ويفضل أن يتم ذلك طوال الليل، أو قبل التقديم بثلاث ساعات، وكلما طالت فترة النكهة، زادت النكهة التي لا تقاوم بفضل الجميع هذه البهارات. .
- ثم يتم إخراج الدجاج من الثلاجة ونقوم بإعداد رف الفرن ونضع قطع الدجاج عليه، أو نستخدم رف لوضع الدجاج عليه لسهُولة الشوي فِيْ الفرن.
- يتم بعد ذلك تشغيل الفرن على حرارة عالية لمدة نصف ساعة إلى ساعة وربع للتأكد من نضج قطع تكا الدجاج.