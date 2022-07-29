طريقة عمل دجاج تكا المشوي وسر التتبيلة الأصلية بطعم أحَلْى من المطاعم

دجاج تكا من اشهر الاطباق الهندية فهُو دجاج مشوي على الفحم او مخبوز بمجموعة خاصة من اقوى البهارات والدجاج له العديد من الفوائد الصحية لاحتوائه على البروتين وبعض الفِيْتامينات واليوم نقدم لكَمْ طريقة تحضيره على البيت وسر التتبيلة الاصلية بمذاق احَلْى واشهى من المطاعم فتابعونا.

طريقة عمل تكا الدجاج المشوي على الفحم

المكونات

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

3 فصوص ثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من عشب الليمون.

رشة كزبرة

فلفل أحمر حار.

رشة فلفل أحمر.

مقادير تتبيلة الدجاج

300 جرام من أفخاذ الدجاج منزوعة العظم.

ربع كوب زبادي.

ملح.

2 ملاعق صغيرة من الثوم مع الزنجبيل.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع الثوم مع الزنجبيل ثم نضيف الليمون والكزبرة والفلفل الحار وكذلك الزيت ونقلب المكونات حتى تتكون عجينة ذات قوام ناعم.

نغسل أفخاذ الدجاج بالملح والطحينة لإزالة الزعفران ونصفى ونضع الخليط السابق لمدة 30 دقيقة فِيْ وعاء آخر.

نضع الكزبرة مع الزبادي والملح والقليل من الثوم والزنجبيل، ثم نضع الدجاج فِيْ هذا التتبيلة ونتركه لمدة 4 ساعات.

رتب الدجاج على الأسياخ، فِيْ هذه المرحَلْة، شغل الشواية على الفحم واشوي الدجاج عليها حتى تنضج من جميع الجوانب.

يُقدم الدجاج ساخناً مع سلطة الزبادي، سلطة خضراء، مخلل مشكل، أرز مصري، بلحانة وشفا.

طريقة عمل تكا الدجاج المشوي بالفرن

المكونات

2 دجاجة صغيرة.

ملعقة صغيرة من الزيت.

نصف كوب زبادي.

ملعقة صغيرة كَمْون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

2 ملاعق صغيرة من الخل.

2 ملاعق صغيرة من الملح.

4 فصوص ثوم مهروسة.

نصف ملعقة صغيرة هِيْل مطحون.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

2 ملاعق صغيرة من الفلفل الحَلْو.

3 ملاعق كبيرة من الصلصة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

طريقة التحضير