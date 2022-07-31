طريقة عمل سلطة ملفوف البيك الشهِيْرة فِيْ المنزل بنفس المذاق

طريقة مخلل كولسلويقدم البيك نوع مميز من السلطة اللذيذة التي يطلبها العديد من العملاء بالإضافة إلى وجبات البيك الشهِيْة، وهذه السلطة هِيْ سلطة ملفوف البيك، والتي تتكون من جزر وملفوف مع صلصة المايونيز ومكونات أخرى لذيذة تجعل هذه السلطة هِيْ تحظى بشعبية وشعبية بين العملاء وتجعل الطلب عليها أكثر وأكثر أهمية والأهم أن هذه السلطة عالية المحتوى الغذائي سواء كانت كربوهِيْدرات أو بروتينات أو فِيْتامينات، كَمْا أنها مفِيْدة لمرضى القلب ولتقليل مستويات الكوليسترول، و من خلال الطريقة التالية، يمكنك محاولة تحضير مخلل كول سلو فِيْ المنزل لتتمكن من الاستمتاع به فِيْ أي وقت دون تكاليف.

مكونات سلطة الملفوف مطعم البيك

المكونات التي تميز هذه السلطة هِيْ مكونات طبيعية وصحية ومفِيْدة لنا، ولا تكلفنا الكثير من المال، والمكونات هِيْ

الزبادي ملعقة كبيرة الحجم.

ملفوف أو ملفوف مقطع كوبان كاملان.

السكر ملعقتان كبيرتان من السكر.

الجزر حبتان مطحون.

فلفل بني ربع ملعقة صغيرة.

عصير الليمون ليمونة واحدة.

مايونيز ثلاث ملاعق كبيرة.

خل الطعام الأبيض ملعقة كبيرة متوسطة الحجم.

ملح الطعام نصف ملعقة صغيرة الحجم.

طريقة عمل مخلل كول سلو

تسمى سلطة ملفوف البيك باسم آخر وهُو البيك كولسلو، وتتميز بنكهتها الحَلْوة ومكوناتها الطبيعية الصحية، وتحضر على النحو التالي