طريقة عمل سمك الفِيْليه الصحية واللذيذة فى اقل من 15 دقيقة والطعم سيبهرك احَلْى من الجاهز

يعتبر فِيْليه السمك من أسهل وألذ وصفات السمك اللذيذة والصحية أيضًا، حيث أن الأسماك من الأطعمة الغنية بالفِيْتامينات والمعادن التي يحتاجها الكبار والأطفال، وحتى أنها تحتوي على بعض المعادن التي لا توجد بها. الأطعمة الأخرى، لذا يجب عليك دائمًا التأكد من تناولها أسبوعيًا للحفاظ على صحتك وصحة أطفالك، واليوم نقدم لك طبق سمك فِيْليه لذيذ، لذا تابعنا.

كيفِيْة صنع شرائح السمك

تحتوي الأسماك على كَمْية كبيرة من البروتين وكَمْية قليلة من الدهُون، وتعد كنزًا دفِيْنًا من الفِيْتامينات المهمة لصحة الجسم مثل الكالسيوم والزنك والمغنيسيوم، بالإضافة إلى احتوائها على كَمْية من البوتاسيوم الذي يحمي الجسم. من العديد من الأمراض، وشرائح السمك على وجه الخصوص هِيْ طعام شهِيْ سهل التحضير. لذلك، يمكنك تحضير طبق فِيْليه السمك اللذيذ باتباع بعض الخطوات البسيطة التالية.

مكونات

ملعقة كبيرة كاري.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والفلفل الأحمر ورشة ملح أو حسب الرغبة.

عصير الليمون.

كوبين أرز بسمتي.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

رشة صغيرة من الزعفران.

ملعقة صغيرة كركَمْ.

كيلو ونصف من فِيْليه السمك.

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طريقة تحضير فِيْليه السمك

تبلي السمك بعصير الليمون والملح والكاري والفلفل الأسود وضعيه فِيْ طبق مع التأكد من تغطيته جيدًا.

ثم نغسل الأرز البسمتي ونتركه فِيْ الماء لمدة ربع ساعة.

ندهن المقلاة بكَمْية مناسبة من الزبدة ونضع شرائح السمك التي نقعنا فِيْها للتو.

ثم نضع المقلاة على نار متوسطة أو منخفضة حتى تنضج السمكة بالبخار، ثم نقلبها إلى الجانب الآخر.

بعد أن تنضج السمكة، أطفئي النار وضعيها فِيْ طبق التقديم.

ثم نضع فِيْ وعاء آخر كَمْية كافِيْة من الزيت النباتي ونضيف الأرز ونضيف الماء والتوابل المذكورة من الكركَمْ والزعفران والفلفل الأحمر والأسود والموسم.

نغطي الأرز ونضعه على النار حتى يجف الماء بالداخل وينضج، ثم نتركه يبرد لمدة ربع ساعة أو عشر دقائق.

نقدم الأرز مع فِيْليه السمك فِيْ طبقين منفصلين من أجل النعيم والشفاء.

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