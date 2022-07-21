طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم، في كل دول العالم يوجد اطعمة مميزة يتميز بها هل البلد وهي كثيرة جدا وتكون من الأطعمة التي تتنافس عليها المطاعم في تقديمها وذلك لاعتياد اهل البلد عليها وعلى الاكل منها ومن الأطعمة المشهورة في الوطن العربي والإسلامي الشاورما هذا الطعام الذي دائما يكون موجود في كل المطاعم المنتشرة في العالم العربي قاطبة وهي تتميز بوفرة اللحوم الموجودة في الخبز سوف نناقش في مقالنا هذا بعض الوصفات الجميلة لصناعة الشاورما في المنازل.

طريقة عمل شاورما الدجاج في المنزل

مقادير شاورما الدجاج

من نصف كيلو صدور دجاج حسب عدد الناس. نصف كوب زيت زيتون. نصف كوب عصير ليمون طازج. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض. ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون. ربع ملعقة صغيرة ملح ناعم. كوب من اللبن الرائب.

مكونات الشاورما

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الفاخر. كوب وربع كوب ماء دافئ. كيس الخميرة الفورية رشة ملح أبيض ناعم. القليل من السكر الأبيض الناعم. بيضة واحدة.

مكونات السلطة مع الشاورما

نصف وعاء من الخس مقطع إلى قطع صغيرة. نصف وعاء من الطماطم مقطعة إلى شرائح رفيعة أو مكعبات صغيرة. طبق صغير مخلل. ملعقتان كبيرتان من الصلصة. قليل من الطحينة والصلصة الحارة والماء حسب الرغبة.

طريقة تحضير شاورما الدجاج

نحضر وعاء عميق ونضع فيه صدور الدجاج، مع قليل من الزيت والليمون وجميع البهارات المحضرة أمامنا والملح الأبيض الناعم وعلبة الزبادي الجاهز.

نخلط كل هذه المكونات معًا حتى تمتزج ونتركها في الثلاجة قبل أن نبدأ العمل لمدة ثلاث إلى أربع ساعات على الأقل، ويفضل البقاء في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتم دمجها مع التوابل.

بعد ذلك نحضر صينية غير لاصقة للطعام ونضع مكعب زبدة أو ملعقة سمن ونضيف إليها القليل من الزيت. بعد تسخين السمن نضع صدور الدجاج بنية اللون من الجهتين.

ثم نجعل صدور الدجاج شرائح رفيعة جدًا بعد تحمير جانبي الوجه.

ثم نشويها مرة أخرى في نفس الصينية التي كانت فيها ونتبّلها بإضافة التوابل المتوفرة لدينا من الملح والفلفل الأسود والأبيض والأحمر المفروم.

نحرّك من وقت لآخر حتى لا نحترق ونتركها تنضج.

كيف تحضير الخبز

نقوم بإعداد وعاء متوسط ​​الحجم ونضع فيه الدقيق الأبيض الناعم، ورشة ملح، كيس خميرة فورية، قليل من السكر والماء الفاتر.

نعجنها جيداً حتى تشعر بأن العجين أصبح طرياً، ثم نترك العجين يتخمر من ربع ساعة إلى نصف ساعة إذا كان الجو حاراً وإذا كان الجو بارداً من نصف ساعة إلى ربع ساعة ساعة.

بعد أن نخمرها جيداً نصنع كرة عجين كرات صغيرة من العجين.

ونأخذ كل كرة صغيرة ونلف العجين.

نحضر وعاء من تيفال مدهون بالقليل من الزيت، حجم الصينية هو حجم العجينة التي قمنا بتدحرجها، ندهنها بطبقة خفيفة من الزيت ونضعها على النار حتى تسخن قليلاً .

يجب أن تكون الصينية غير لاصقة حتى لا تلتصق العجينة بها. نضع العجينة المسطحة واحدة تلو الأخرى، وننظف الدرج مع كل مرة نضع فيها عجينة جديدة حتى لا تلتصق وتحترق.

لعمل شطيرة شاورما

ضعي رغيفًا من الرغيف الذي طهيته، وضعي السلطة مع الدجاج، ولفيها جيدًا وافعليها واحدة تلو الأخرى حتى ننتهي من الكمية تمامًا.

طريقة عمل شاورما الدجاج في المطاعم

مقادير شاورما الدجاج في المطاعم

أربعة صدور دجاج مخلية، مقطعة إلى أصابع رفيعة. بصلة متوسطة مقطعة شرائح جوليان. نصف ملعقة كبيرة ثوم مطحون ناعماً. عشرة جرامات من الطحينة. أربعون جرام من الحليب السائل. نصف كوب خل أبيض. ربع كوب ماء. ربع ملعقة صغيرة قرنفل. ربع ملعقة صغيرة كمون. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. خمسة جرامات من اللومي المطحون.

طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم

نقوم بإعداد طبق متوسط ​​الحجم ونضع شرائح صدور الدجاج مع الثوم المفروم والطحينة والحليب السائل والخل الأبيض مع جميع البهارات المتوفرة لدينا مع إضافة اللومي فيه. نحرك كل هذه المكونات جيدًا بملعقة خشبية حتى تتجانس.

نضع الطبق في الثلاجة لمدة أربع وعشرين ساعة. يمكن تتبيله في الليل.

نضع مقلاة حجم 28 على النار مع إضافة السمن والقليل من الزيت، ثم نضع البصل حتى يصبح أحمر بعد ذلك، ثم نضيف شرائح صدور الدجاج بعد تركها في التتبيلة مع ربع كوب ماء.

قلبي هذا الخليط وخففي النار حتى ينضج بالكامل وقم بتغطية المقلاة.

بعد أن تنضج، ضعي الشاورما على الصحون مع السلطة وتعايش معها.

طريقة أخرى لعمل شاورما الدجاج من الشيف منال العالم

مكونات شاورما الدجاج للشيف منال العالم

صدور دجاج بدون عظم تزن حوالي كيلو او حسب العدد مقطعة الى شرائح رفيعة جدا. خمسة جرامات من الملح. عشرة جرامات من الخل الأبيض. خمسة جرامات من بهارات الشاورما. رشة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة من الثوم المطحون ناعماً. نصف كوب حليب جاموس سائل. ربع كوب عصير ليمون مع القشر. عشرة جرامات من الزيت.

طريقة تحضير شاورما الدجاج من الشيف منال العالم

نحضر وعاء من الستانلس ستيل ونضع فيه شرائح صدور الدجاج مع البهارات والحليب والملح الناعم والخل الأبيض والقليل من الزيت وعصير الليمون الطازج مع إضافة قشر الليمون المبشور.

نضع الثوم المطحون ناعما مع الفلفل الأسود والقليل من العسل الأبيض لنعطي مذاقا طيبا ولذيذا. نقوم بتقليب كل هذه المكونات ووضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل البقاء بين عشية وضحاها.

ثم نضع شرائح صدور الدجاج المتبل على صينية ونضعها في الفرن حتى تنضج.

بعد أن نلاحظ أنه قد تم طهيه يمكننا تشغيل شواية الفرن عليه حتى يعطي اللون الأحمر.

بعد ذلك نخرجها ونضعها في طبق التقديم مع القليل من الكرفس، مفرومة ناعماً على وجه الشاورما. بجانب هذا الطبق نقوم بإعداد طبق من السلطة والمخللات.

يمكننا تقديمه كسندويشات من خلال احضار الخبز العربي ووضع القليل من الشاورما ولف الخبز على شكل مثلث او لفه بشكل اسطواني ونقوم بدهنه بطبقة من الزيت ونضعه في الفرن ونحمره الوجه ونقدمها في طبق التقديم.

طريقة عمل شاورما الدجاج بالمنزل

كيلو صدر دجاج مسحب مقطع إلى شرائح أو أصابع. نصف كوب زيت زيتون. نصف كوب عصير ليمون طازج.

بهارات الشاورما

القليل من الفلفل الأسود. القليل من الفلفل الحار حسب الرغبة. قليل من الملح. علبة زبادي. طماطم مقطعة إلى شرائح رقيقة. طبق متوسط ​​من الخس المفروم ناعماً.

مقادير خبز الصاج

ثلاثة أكواب من الدقيق الناعم. كوب ماء فاتر. قليل من الملح. قليل من السكر. بيضة واحدة متوسطة الحجم.

طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم في المنزل

نتبل شرائح الدجاج ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.

نحضر صينية تيفال ونضع فيها القليل من الزيت. عندما يسخن نضع الدجاج ونستمر في التقليب حتى ينضج.

طريقة تحضير خبز الصاج

في وعاء عميق، نضع الخميرة مع القليل من الماء الدافئ والسكر ونتركها تخمر، ثم نضع الطحين مع الماء والدقيق والسكر والملح والبيض ونعجنها حتى تصبح العجينة طرية.

نقوم بتدوير العجين بمسمار العجين ثم نقطعه إلى دوائر حسب الحجم المطلوب.

نحضر وعاء تيفال ونشحمه بالزيت ونضع العجينة المسطحة ثم نضعها في الفرن حتى تنضج

سندويشات الشاورما جاهزة للتقديم.

الشاورما وما ادراك ما الشاورما هي من الأطعمة الشهيرة في العالم العربي والوطن العربي قاطبة وهي تعد من الوجبات الشهيرة في المطاعم المنتشرة في الدول العربية ولذلك يتنافس فيها المطاعم من حيث الأنواع والخلطات وأنواع اللحوم التي تحتويها العرب اليوم يقدم مقالا بعنوان طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم.