طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة، تعتبر شوربة السي فود من اشهر وابرز أنواع الشوربات المفيدة جدا التي لابد من تناولها كل فترة لأنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة للجهاز المناعي وتقوية الذاكرة وتنشيطها وغير ذلك الكثير، وتحضيرها في المنزل بسيط جداً بمكونات عبارة عن سمك فيليه وكاليماري وجمبري مخلوطة بمرق السمك والكريمة المغطاة لتعطي مذاقاً رائعا للشوربة .

طريقة عمل شوربة المأكولات البحرية الكريمية

يعد شوربة المأكولات البحرية بالكريمة من الأطعمة اللذيذة التي يفضلها الكثير من الناس، لذا يمكنك تحضيرها بالطريقة التالية

المكونات

ربع كيلو جمبري مقشر.

ربع كيلو بلح البحر.

250 جرام فيليه سلمون.

ربع كيلو كاليماري.

قطعة من البصل المفروم ناعماً.

4 حبات سلطعون.

2 كوب ماء.

2 كوب كريمة طبخ.

ملعقتان كبيرتان من الدهون.

2 فص ثوم مهروس.

ملح الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

طريقة تحضير شوربة ثمار البحر بالكريمة

يمكنك تحضير هذه الوصفة باتباع الخطوات التالية

يتم تقطيع كل من الكالاماري وسمك السلمون وسلطعون إلى قطع صغيرة.

ثم نحضر قدر ونضعه على نار متوسطة نضيف الزبدة ثم البصل المفروم ونتركه حتى يذبل.

يضاف الثوم ويقلب.

ثم يمكنك إضافة الكاليماري والسلمون والروبيان وبلح البحر وسرطان البحر والتقليب لمدة 5 دقائق.

يُضاف الملح والفلفل الأسود والكمون ويُغلى المزيج.

اترك القدر على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.

أضيفي كريمة الطهي واتركي المكونات على النار لمدة ثلاث دقائق أخرى.

يُسكب الحساء في طبق التقديم، ثم يُقدم مع الليمون.

طريقة عمل شوربة المأكولات البحرية بالقشطة فاطمة أبو هاتي

حساء المأكولات البحرية هو أحد أنواع الحساء الذي يتم تقديمه في المطاعم، لذا يمكنك تحضيره في المنزل بسهولة، على النحو التالي

المكونات

قطع الحبار إلى قطع صغيرة.

جمبري نظيف ومقشر.

قطع فيليه السمك إلى مكعبات.

طماطم.

بصل.

ثوم.

كرفس

جزر.

كوب قشطة لبنانية.

أوراق الغار.

ملح، فلفل أسود.

قشر الجمبري.

طريقة تحضير شوربة ثمار البحر بالكريمة فاطمة أبو هاتي

نحضر إناء ونضعه على النار ونضع فيه كمية من الماء ونتركه يغلي.

نضيف قشر الجمبري ونضيف الكرفس والطماطم والبصل والثوم والجزر والملح والفلفل وورق الغار ونترك المكونات حتى تغلي على نار متوسطة.

قم بتصفية الحساء لاستخدامه بعد ذلك.

في وعاء آخر على النار، ضعي ملعقتين كبيرتين من الزيت، ثم أضيفي الحبار والروبيان والفيليه.

قلبي المكونات ثم أضيفي الحساء. اتركه ليغلي لمدة 4 دقائق.

ثم يمكنك إضافة كريمة الطهي وإخراج الحساء من على النار وصبه في طبق التقديم الذي يمكن تزيينه بقطع صغيرة من الكرفس.

طريقة عمل حساء المأكولات البحرية مثل المطاعم

يمكنك سيدتي تحضير شوربة ثمار البحر بالكريمة في المنزل بنفس طريقة تحضير المطاعم كالتالي

المكونات

ربع كيلو سمك فيليه مقطع إلى شرائح.

250 جرام روبيان متوسط ​​الحجم.

ربع كيلو حبار مفروم.

3 قطع سلطعون.

ربع كيلو بلح البحر.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة زبدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

قطعة من البصل مقطعة إلى شرائح.

فلفل اسود.

ملح.

كمون.

حساء السمك حسب الرغبة.

طريقة تحضير حساء المأكولات البحرية بالكريمة مثل المطاعم

يمكنك تحضير هذه الوصفة بالطريقة التالية

تقطع حبات السلطعون إلى نصفين.

قشر نصف الجمبري مع ترك النصف الآخر غير مقشر.

يُسلق فيليه السمك ويُضاف الملح والفلفل والكمون.

في قدر على النار، نضيف الزبدة والبصل ونتركها حتى تصل إلى اللون الذهبي.

يضاف السلطعون والروبيان والحبار ويقلب لمدة ثلاث دقائق.

أضف الطحين وقلبي.

يمكنك إضافة فيليه السمك المسلوق إلى الخليط السابق، ثم إضافة الماء المغلي تدريجياً مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط أكثر كثافة.

أضف الحليب وقلبي.

ارفعي القدر عن النار واسكبي المكونات في طبق التقديم.

طريقة عمل شوربة المأكولات البحرية الكريمية من الشيف الشربيني

يمكنك تحضير شوربة كريمة المأكولات البحرية للشيف الشربيني باتباع الخطوات التالية

المكونات

ربع كيلو من المكونات التالية.

جمبري.

حبار.

كاليماري.

بلح البحر.

سمك فيليه.

سلطعون.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

بصلة كبيرة.

ملح. فلفل اسود.

الكزبرة الجافة.

كرات.

جزر.

ليمون.

بَقدونس.

جوزة الطيب.

كمون.

صلصة طماطم.

2 فص ثوم

كيف تستعد

هذه هي خطوات تحضير شوربة المأكولات البحرية بالكريمة. تعرف عليهم باتباع الخطوات التالية

افركي الكبة بالبصل والكرفس والثوم والجزر.

نذوب ملعقة كبيرة من الزبدة في قدر على الموقد، ثم نضيف المكونات السابقة.

يضاف الدقيق مع التحريك المستمر.

يضاف الملح والفلفل والكمون وجوزة الطيب.

يمكنك إضافة كمية من الماء المغلي بالإضافة إلى صلصة الطماطم.

اتركي المكونات تغلي لمدة 5 دقائق ثم قدميها.

طريقة عمل شوربة المأكولات البحرية على يد الشيف نجلاء

يحتوي شوربة المأكولات البحرية على فيتامينات ومعادن مفيدة لصحة الأطفال ويمكن تحضيرها باتباع الخطوات التالية

المكونات

ربع كيلو سمك فيليه مقطع إلى مكعبات.

ربع كيلو جمبري.

حبار.

سلطعون.

بصل متوسط ​​الحجم.

ملعقة كبيرة زبدة.

2 فص ثوم

ملح، فلفل أسود.

كمون.

ملعقة صغيرة من بهارات السمك.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

طريقة تحضير شوربة المأكولات البحرية

يمكن تحضير هذه الوصفة بالطريقة التالية

في قدر على النار، ضعي الزبدة، ثم أضيفي البصل واتركيها حتى تذبل، ثم أضيفي الثوم.

نضع الجمبري ونقلب المكونات، ثم نضيف الحبار، السلطعون والسمك الفيليه.

اتركي المكونات معًا لمدة 3 دقائق.

أضف كوبًا من الماء واتركه يغلي.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات السمك.

نرفع القدر على النار ثم نضعه في طبق التقديم.

طريقة عمل شوربة المأكولات البحرية الكريمية من الشيف حسن

كم سعر مطبخ الشيف حسن سنقدم لك شرحًا مكتوبًا لكيفية صنع حساء المأكولات البحرية بالكريمة. اتبع الأسطر التالية.

المكونات

نصف كيلو كاليماري و سبيط.

نصف كيلو جمبري.

نصف كيلو سمك فيليه.

نصف كيلو سلطعون.

كوب كريمة طبخ.

كرفس.

اثنين من الجزر.

كرفس.

قطعة بصل.

ملح، فلفل أسود، كمون.

ملعقة زبدة.

طريقة تحضير شوربة ثمار البحر بالكريمة من الشيف حسن

يمكنك تحضير هذه الوصفة باتباع الخطوات التالية

ضع بعض الماء في وعاء.

ثم نضيف البصل والجزر والكرفس والملح والفلفل الأسود ونتركه حتى يغلي.

نضيف الحبار، السلطعون، الجمبري والكاليماري، لكن نتركه بين كل مكون والخمس دقائق الأخرى حتى ينضج بشكل صحيح، ثم نترك المكونات حتى تغلي.

في وعاء آخر نضيف الزبدة ونتركها حتى تذوب ثم نضيف الحساء ونتركها حتى الغليان.

ثم نضيف كريمة الطهي ونترك المكونات على النار لمدة 3 دقائق.

اسكبي مكونات الحساء في طبق التقديم ثم قدميه.

يمكن تزيين حساء المأكولات البحرية بالبقدونس المفروم.

تعتبر الشوربة من الوجبات السهلة التي تكون متوفرة وموجودة بكثرة على موائد الطعام والعزائم، وبالخصوص في شهر رمضان المبارك؛ نظراً لأنها تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائيّة الضرورية لجسم الإنسان، كما أنها تتميز بانها مليئة بالسوائل التي ترطب الجسم وتمنع جفافه.