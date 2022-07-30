طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر فِيْ البيت زي المحَلْات الكبيرة

هناك العديد من أنواع الصلصات، وتعتبر صوص الشيدر من أفضل أنواع الصلصات الشهِيْرة التي يحبها الكبار والصغار وتستخدم لتحضير العديد من الأطباق مثل الباستا مع صوص الشيدر وكذلك سندويشات الهمبرغر، ومع ارتفاع الأسعار، تفضل العديد من الأمهات تحضير صلصة الشيدر فِيْ المنزل وتبحث ربات البيوت عن طرق مختلفة لتحضيرها. تحتوي صلصة الشيدر على قيم غذائية مفِيْدة للجسم.

مكونات صلصة جبن الشيدر محَلْية الصنع

أربع ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض

ثلاثمائة وخمسون جرام جبن شيدر

كوب واحد من الحَلْيب السائل قليل الدسم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ربع ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل صلصة جبن الشيدر فِيْ المنزل

أولاً، نأخذ وعاءً متوسط ​​الحجم ونضع فِيْه ربع كوب من الحَلْيب السائل ونضيف أربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض على نار متوسطة مع تقليب المكونات جيدًا بالملعقة.

ثم نضيف الثلاثة أرباع المتبقية من كوب الحَلْيب السائل إلى الخليط، ثم نضيف الملح مع التحريك جيدًا.

ثم نترك الخليط حتى يغلي على نار متوسطة، ثم نترك الخليط على نار خفِيْفة لمدة دقيقتين حتى يصبح المزيج كثيفاً وسميكاً مع التحريك جيداً.

ثم نرفع صوص جبنة الشيدر من على النار ثم نضيف ثلاثمائة وخمسين جرام من جبن الشيدر مع التحريك حتى تذوب وتختفِيْ فِيْ باقي المكونات تماما مع مراعاة عدم وجود كتل من أي مكون فِيْ الشيدر صلصة الجبن.

ثم نضع صلصة جبن الشيدر فِيْ قدر ونحتفظ بها حتى يحين مَوعِد استخدامها مع باقي الأطباق.

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