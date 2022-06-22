طريقة عمل صوص الشوكولاتة بمكونات بسيطة

صلصة الشوكولاتة هي العامل الرئيسي في معظم الحلويات. يتم استخدامه في تزيين الكيك والكيك والكيك. كما يمكن وضعها على الفاكهة والعديد من الاستخدامات الأخرى التي تستخدم فيها صلصة الشوكولاتة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

المكونات

نصف كوب سكر أبيض.

2 ملاعق كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب ماء.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة

نحضر وعاء عميق ونضيف السكر والقهوة سريعة التحضير.

ثم نضيف الكاكاو الخام والفانيليا إليهما ونخلطهما جيداً.

ثم نرفع القدر على نار خفيفة مع التحريك.

عندما يغلي الخليط نرفع القدر عن النار ونضعه مباشرة على الكيك.

نضع الكعكة في الثلاجة لتحمل صوص الشوكولاتة.

طريقة عمل صلصة الشوكولاتة النيئة

المكونات

500 جرام من الشوكولاتة الداكنة الخام.

كوب ونصف من الكريمة السائلة.

كوب قشطة طازجة.

نصف كوب سكر بني.

ربع كوب من الكاكاو النيء غير المحلى.

2 ملاعق كبيرة زبدة.

ملعقة عسل نحل أبيض.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

عود قرفة.

طريقة عمل صلصة الشوكولاتة النيئة:

نحضر وعاء عميق ونضيف الكريمة وعود القرفة والقشدة السائلة.

ثم نضيف الفانيليا إليهم ونرفع القدر على نار خفيفة مع التحريك المستمر للخليط.

عندما يغلي الخليط ، أضيفي السكر والكاكاو الخام والزبدة.

ثم تضاف الشوكولاتة الداكنة وعسل النحل الأبيض لهم ، ثم يقلب جيداً.

استمر في تقليب الخليط حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح المزيج ناعمًا.

طريقة عمل صلصة غاناش الشوكولاتة

المكونات

400 جرام قطع الشوكولاته الداكنة.

3 علب قشطة طازجة.

كوب كريمة مخفوقة.

شوكولاتة مبشورة.

كعكة الشوكولاتة جاهزة.

طريقة عمل صلصة غاناش الشوكولاتة