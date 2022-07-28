طريقة عمل صوص الشوكولاته مع الجناش والكريمة اللذيذة فى البيت

صلصة الشوكولاتة هِيْ العامل الأساسي الذي لا غنى عنه عندما يتعلق الأمر بإعداد وإعداد وتزيين الحَلْويات، حيث أنها تعطي الحَلْويات مظهرًا حَلْوًا وجميلًا، ولهذا سنتعلم اليوم كيفِيْة صنع صوص الشوكولاتة بعدة طرق مختلفة وباستخدام المكونات بشكل كبير. العطور السهلة المتوفرة لدى صانع العطور. .

مقادير صلصة الشوكولاتة

نصف كوب سكر.

اكتب كوبًا من الماء.

2 ملاعق كبيرة من القهُوة سريعة الذوبان.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع السكر والقهُوة والفانيليا والكاكاو ونخلطها على نار خفِيْفة ونقلب ونتركها على النار حتى الغليان. نضع صوص الكيك ونتركه يبرد ونضع القليل من الشوكولاتة البيضاء.

مقادير صلصة الشوكولاتة الساخنة

400 جرام من الشوكولاتة النيئة المفرومة.

كوب ونصف قشطة.

1 كوب كريمة

نصف كوب سكر بني.

ربع كوب كبير زبدة.

ربع كوب مسحوق كاكاو.

1 ملعقة كبيرة عسل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

عصا القرفة.

أعشاب من الفصيلة الخبازية والفاكهة لتزيينها.

طريقة التحضير

نحضر وعاءًا، ثم نضع الكريمة فِيْ الوعاء ونضعها على النار، ثم نضيف القرفة والكريمة والفانيليا ونقلب على نار خفِيْفة حتى تمتزج جميع المكونات. نتركها تغلي ونضيف السكر والشوكولاتة والكاكاو والزبدة والعسل ونخلط جيدا حتى تحصلي على صلصة ناعمة. نقطع الثمار إلى قطع صغيرة ونضعها فِيْ أطباق التقديم ونسكب عليها الصلصة ونقدمها ساخنة مع أعشاب من الفصيلة الخبازية.

مكونات صنع صلصة غاناش الشوكولاتة

نصف كيلو شوكولاتة مبشورة.

كعكة الشوكولاتة جاهزة.

3 علب قشطة.

كريمة مخفوقة.

شوكولاتة.

طريقة التحضير

نحضر وعاءًا مع الكريمة ونضعها على نار خفِيْفة ونقلبها ونضيف الشوكولاتة المبشورة شيئًا فشيئًا دون التوقف عن التحريك. يُمزج غاناش الشوكولاتة، ويُقسم الكيك إلى نصفِيْن، ويُخفق الكريمة بين طبقات الكيك. نضع صوص الغاناش ونضعه على وجه الكيك ونزينه بالكريمة المخفوقة ونقطع الشوكولاتة.

مكونات صنع صلصة الشوكولاتة بالكريمة

1 كوب من الشوكولاتة الداكنة المذابة.

1 كوب كريمة خفق ساخنة.

2 كوب فانيليا ملعقة كبيرة.

كريمة مخفوقة.

حبات الفراولة.

طريقة التحضير