طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة فِيْ الفرن بطعم جنان أول مرة تدوقيه

الباذنجان من الخضروات الجميلة التي لها طرق عديدة فِيْ صنعه، فمثلا تجعله المرأة مقلي أو مسقعة أو مخلل أو محشي بالأرز، ولكن النساء يرغبن فِيْ تنويع عمل الباذنجان حتى لا يتعب أقاربهن. من أكله، فِيْفعلونه باللحم المفروم حتى يوافقوا على أكله. الباذنجان له طعم جميل ولذيذ. يضيف اللحم المفروم جمالاً إلى نكهته، وكلا النوعين الأبيض والأسود من الباذنجان لهما فوائد صحية عديدة، حيث يزيد من نسبة الهِيْموجلوبين فِيْ الدم ويعمل على علاج فقر الدم، حيث يحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد الذي يحتاج الجسم لبناء الخلايا والعضلات وتقوية العظام.
مكونات لعمل صينية باذنجان باللحم
- نصف كيلو لحم مفروم
- نصف كيلو باذنجان طازج
- بصلتان متوسطتان
- ثلاث فصوص ثوم مفروم
- اثنين من الفلفل الأخضر
- كوب كبير من عصير الطماطم
- اثنين من الفلفل الملون
- ربع ملعقة صغيرة ملح
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
- قليل من التوابل
- رشة هِيْل
- قليل من الزنجبيل
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون
طريقة عمل صينية باذنجان باللحم
- نقطع الباذنجان إلى مكعبات متوسطة الحجم، ثم نقعه فِيْ الملح حتى لا يمتص الزيت، ثم نحمره فِيْ الزيت حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً، ثم نخرجه من الزيت ونضعه فِيْ طبق، ونتركه جانباً.
- ثم نحضر صينية مناسبة ونسكب عليها زيت الزيتون ثم نرفعها على نار متوسطة حتى تسخن.
- ثم نضع البصل المفروم ونقلب حتى ينضج ويتحول إلى اللون الأصفر، ثم نضيف اللحم المفروم والثوم المفروم والفلفل الأخضر والفلفل الملون والملح والفلفل الأسود والبهارات والهِيْل والزنجبيل. اترك بضع دقائق.
- ثم نضيف عصير الطماطم والباذنجان المقلي، ونغطيها ونتركها حتى تنضج بالكامل.
- ثم نضعها على الشواية بالفرن حتى يتحول الوجه إلى اللون الأحمر، وبذلك تصبح صينية الباذنجان باللحم جاهزة لتقديمها برائحة جميلة ومذاق غني جدًا، وعندما تجرب هذه الطريقة الرائعة لن تفعل تكون قادرة على مقاومة هذا الذوق الرهِيْب، وألف صحة.