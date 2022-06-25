طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة فِيْ الفرن بطعم جنان أول مرة تدوقيه

الباذنجان من الخضروات الجميلة التي لها طرق عديدة فِيْ صنعه، فمثلا تجعله المرأة مقلي أو مسقعة أو مخلل أو محشي بالأرز، ولكن النساء يرغبن فِيْ تنويع عمل الباذنجان حتى لا يتعب أقاربهن. من أكله، فِيْفعلونه باللحم المفروم حتى يوافقوا على أكله. الباذنجان له طعم جميل ولذيذ. يضيف اللحم المفروم جمالاً إلى نكهته، وكلا النوعين الأبيض والأسود من الباذنجان لهما فوائد صحية عديدة، حيث يزيد من نسبة الهِيْموجلوبين فِيْ الدم ويعمل على علاج فقر الدم، حيث يحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد الذي يحتاج الجسم لبناء الخلايا والعضلات وتقوية العظام.

مكونات لعمل صينية باذنجان باللحم

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو باذنجان طازج

بصلتان متوسطتان

ثلاث فصوص ثوم مفروم

اثنين من الفلفل الأخضر

كوب كبير من عصير الطماطم

اثنين من الفلفل الملون

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

قليل من التوابل

رشة هِيْل

قليل من الزنجبيل

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل صينية باذنجان باللحم