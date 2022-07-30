طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة والبهارات السرية بطعم ومذاق يجنن

صواني يمكننا تناولها فِيْ العديد من الوجبات المختلفة على مدار اليوم وخاصة فِيْ الوجبات وهِيْ صينية التورتيلا مع اللحوم الغنية بالبروتينات واللحوم التي تعمل على تزويد الجسم بكل ما يحتاجه، حيث يمكننا استخدام تلك الصينية فِيْ الغداء لأنها تعمل لإشباع المعدة ويمكننا تناولها مع العديد من المقبلات الأخرى مثل الطحينة والمخللات التي تثير الشهِيْة وتعطي نكهة رائعة لصينية التورتيلا باللحمة، حيث يمكننا صنع هذه الصينية فِيْ المنزل بأبسط المكونات المتوفرة فِيْ النكهة الأساسية التي تجعل صينية التورتيلا باللحم لذيذة هِيْ طريقة اللحم المضاف فِيْ صينية التورتيلا حيث يمكننا استخدام الوصفة وطريقة صنع اللحم لتعبئته بطعم لذيذ ولذيذ حيث نستطيع اصنع اللحم باضافة بهارات مختلفة تضفِيْ عليه طعم لذيذ ورائحة جميلة وهذه هِيْ المكونات الضرورية لعمل طبق التورتى مع اللحم بطعم لذيذ وجميل.

مقادير تحضير طبق التورتيلا بالوصفة باللحم

نصف كيلو لحم.

كيلو من التورتيلا.

ربع ملعقة صغيرة بهارات للحوم.

ربع ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ربع ملعقة صغيرة كاري.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب عصير طماطم.

بصلتان متوسطتان.

عدد 2 فلفل اخضر كبير.

الكَمْية المناسبة من الدهُون.

كيفِيْة عمل وصفة التورتيلا الصينية باللحم