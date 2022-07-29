طريقة عمل طبق الدجاج بالخضار بدون فرن بمذاق لذيذ وشهِيْ للغاية

دجاج بالخضار هِيْ من ألذ وألذ الأطباق التي تحتوي على الخضار، فهِيْ ذات نكهة لذيذة ورائعة ومميزة للغاية، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تحتاج إلى فرن، سيتم تحضيرها فقط باستخدام المقلاة. ألذ وصفة تحتوي على الخضار، ولا تقتصر الخضراوات التي يمكن إضافتها إلى الوصفة على ما سنذكره أدناه، ولكن يمكن إضافة أي نوع تريده من الخضار.

يمكن أيضًا تحضير هذه الوصفة مع باقي الدجاج أو الخضار التي لديك فِيْ المنزل، وسيكون لها نفس المذاق اللذيذ، ويبحث الكثير من الناس عن وصفات لذيذة يمكن تحضيرها بالخضروات، وهذه الوصفة هِيْ إحدى الوصفات الأغنى والأغنى. أسهل الوصفات على الإطلاق، وهناك العديد من الوصفات المميزة الأخرى التي يمكن تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل مثل بسكويت زبدة الفول السوداني أو بهارات رقائق البطاطس، وسنتعرف أدناه من خلال موقع ثقافني على كيفِيْة تحضير طبق دجاج بالخضار.

مكونات الدجاج والخضروات

هذه الوصفة محضرة من عدة أنواع من الخضار ولا تقتصر على نوع معين من الخضار ولكن يمكنك استخدام باقي الخضار المتوفرة او اضافة اي نوع من الخضار التي تريدها فهِيْ وصفة غنية جدا ومميزة ادناه بالتفصيل تعرف على المكونات وهِيْ كالتالي

ثلاث قطع صدور دجاج.

بصلة متوسطة مقطعة بالطول.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

متوسط ​​الجزر مقطّع إلى شرائح مستديرة.

ثلاث فلفل ملون.

تقطع فاكهة الكوسة إلى شرائح دائرية.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا.

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.

ملعقة كبيرة خل.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

كأس من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

كيف تستعد

طريقة تحضير طبق دجاج بالخضروات سهلة وبسيطة للغاية، وسنتعرف عليها أدناه