طريقة عمل طحينة المشويات بكل بهارات الكبابجي لنتيجة أحَلْى من المطاعم

إذا كنت تريد معرفة كيفِيْة شواء الطحينة، فستكون هذه المقالة مفِيْدة جدًا لك. كلنا نأكل الطحينة المشوية فِيْ المطاعم ونعجب ونندهش بمذاقها الرائع والرائع فلماذا لا تجربها فِيْ المنزل لا تقلق بشأن أي شيء، فالطريقة سهلة للغاية ولن تستغرق وقتًا طويلاً للقيام بها، كَمْا أنها ليست باهظة الثمن على الإطلاق.

كيفِيْة شواء الطحينة

نريدك أن تتخلص من قلقك من الطعم النهائي للطحينة، فِيْ النهاية ستفاجأ بالطعم الرائع والملمس الدقيق، ولهذا أعددنا لك هذه الطريقة اللذيذة والتي ستستغرق 10 دقائق فقط أو أقل وهُو

طريقة عمل مطعم الطحينة

فقط نصف كوب دقيق.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

عصير ليمون نصف قرص.

3 ملاعق كبيرة من الماء.

الكَمْية المناسبة من الكَمْون.

كَمْية قليلة من الكزبرة المجففة.

ملعقة طعام ذات نوعية جيدة.

قليل من الملح

فلفل أسود حسب الرغبة.

2 فص ثوم مفروم.

طريقة تحضير كبابجي بالطحينة

أولاً، توضع الطحينة فِيْ الوعاء، ثم تُخفف بكَمْية الماء التي أعددناها، حتى يصبح القوام كافِيْاً.

نضيف فصين من الثوم المفروم إلى الطحينة ولا تزيد عن هذه الكَمْية.

تضاف الكزبرة المجففة ولا نضيف الكَمْية ولكن نحاول وضع الكَمْية المناسبة لكَمْية الطحينة.

ثم أضيفِيْ قليل من الملح والكَمْون والفلفل الأسود.

ثم أضيفِيْ قليل من الملح والكَمْون والفلفل الأسود. ثم نضع المكونات السائلة وهِيْ عصير الليمون ثم ملعقتين من الخل الأبيض.

نضيف ملعقة كبيرة من جوزة الطيب إلى الطحينة مما يعطي الطحينة نكهة ورائحة مختلفة.

وبذلك نكون قد وضعنا جميع المكونات المطلوبة ومن ثم علينا أن نبدأ بتقليب الطحينة حتى تمتزج جميع المكونات معًا.

نتذوق الطحينة لنرى ما إذا كانت جيدة أو إذا كان هناك شيء مفقود.

وبهذه الطريقة ستتعلم كيف تصنع الطحينة المشوية التي تشبه ما تأكله فِيْ المطاعم وحتى لها مذاق أكثر لذة، وتتميز بهذه الطريقة أن جميع مكوناتها تكون فِيْ المنزل وأنت. لن تضطر إلى شراء أي شيء من الخارج برضا وصحة.