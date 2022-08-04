طريقة عمل فاهِيْتا الفراخ علي الطريقة الأصلية

طريقة عمل فاهِيْتا الدجاج من الالف الى الياء يعتبر هذا الطعام من الوجبات المميزة جدا لعدد كبير من الاشخاص سواء كانوا كبارا او صغارا وخاصة الشباب فهُو من الوجبات السريعة المليئة بالمزايا المتعددة لما يحتويه من البروتين الموجود فِيْ الدجاج والفِيْتامينات الموجودة فِيْ الخضار بالإضافة إلى احتوائه على ألوان مميزة تجذب الانتباه بالنظر إليها وجذب الانتباه نسعد برؤيتها قبل تجربتها وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوصفة طعام مكسيكي الأصل وقد تم انتقلت إلى جميع أنحاء العالم مع تغيير فِيْ نكهتها وأشكال تقديمها، ولكن اليوم موقع ثقافني يقدم لك الطريقة الأصلية لصنع فاهِيْتا الدجاج كَمْا يتم تقديمها فِيْ المكسيك بلد المنشأ.

طريقة عمل فاهِيْتا الدجاج

مكونات

نحضر نصف كيلو صدور دجاج مخلية مقطعة إلى شرائح.

أحضر 2 بصلة مقطعة إلى شرائح طويلة.

نحضر 3 حبات من الفليفلة الملونة، مقطعة إلى شرائح طويلة.

4 ملاعق كبيرة زيت.

2 طماطم مقطعة إلى شرائح طويلة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

زعتر وريحان.

ملح للتذوق.

كيف تستعد

أولاً نحضر الدجاج وهِيْ صدور الدجاج وعلينا تنظيفها جيداً ونقعها فِيْ الماء والملح والخل لمدة 10 دقائق على الأقل، والهدف أن تكون الدجاجة نظيفة وخالية من الشوائب أو بقايا الدم، ثم النقع يجب شطفه جيداً وتصفِيْته، ثم نحضر وعاء عميق ونضع فِيْه الزيت حتى يسخن جيداً ثم نضع شرائح الدجاج مع التقليب ويستقر تماماً ومن هنا نقوم بترشيحه من الماء الذي تضيع من الزيت الزائد فِيْ الوعاء ثم نضيف رشة من الفلفل الأسود المطحون مع الخليط جيداً ونوزعها ثم نضع شرائح البصل مع الوجه ثم شرائح الطماطم والفلفل الملون والكاتشب ونقلب بشكل مستمر لمدة تصل إلى 10 دقائق على النار حتى تتخثر تمامًا ثم نضعها على خبز التورتيلا أو خبز الصاج كَمْا يقولون ونضع فاهِيْتا الشيدر أو جبن البارميزان ونضع السندوتشات على الشواية حتى يذوب الجبن ل ص كامله ثم يقدم مع جانب مختلف الصلصات و كول سلو و الف هنا.