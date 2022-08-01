طريقة عمل فطائر البطاطس بالجبنة سهلة وسريعة.. فرحي ولادك بيها

طريقة عمل فطائر البطاطس بالجبن، وصفة فطائر البطاطس المحشوة بالموزاريلا هِيْ واحدة من أكثر وجبات البطاطس اللذيذة والمغذية والسهلة. مكونات بسيطة وطعم لذيذ مثل المذاق الجاهز الذي يقدم فِيْ المطاعم.

كيفِيْة صنع فطائر البطاطس بالجبن

المكونات

كيلو بطاطس.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة كبيرة زعتر.

جبنة موتزاريلا.

زيت للقلي

طريقة التحضير

قشر البطاطس وقطعيها إلى مكعبات.

نضع مكعبات البطاطس فِيْ قدر ونضع كَمْية من الماء بحيث تغطي البطاطس، نضيف رشة ملح ونتركها حتى تنضج.

عندما تنضج البطاطس، صفِيْها جيدًا من الماء وضعيها فِيْ وعاء، ثم اهرسيها جيدًا حتى تنضج.

نضيف الملح والتوابل الأخرى ونعجنها باليد حتى تتداخل البهارات.

تُلف عجينة البطاطس على شكل كرات، ثم تضغط لأسفل قليلاً لعمل ثقب لحشو جبن الموزاريلا، ثم تُغلق وتشكل على شكل أقراص.

ضعي كرات البطاطس فِيْ صينية وضعيها فِيْ الثلاجة لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى تبقى متماسكة ولا تنفك أثناء القلي.

نحضر مقلاة ونضع فِيْها كَمْية قليلة من الزيت على نار متوسطة.

اغمس كرات البطاطس فِيْ الزيت حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً مع الحرص على تقليبها على الجانبين.

ضعي البطاطس على أطباق ساخنة وقدميها لعائلتك.

طريقة اصابع الموزاريلا المقلية

المكونات

أصابع جبنة موتزاريلا.

كوب دقيق.

ثلث كوب نشاء.

2 كوب كيك.

بيضتان

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب.

ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

رشة زعتر.

طريقة التحضير