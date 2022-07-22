طريقة عمل فطيرة الدجاج بالسبانخ اللذيذة المغذية

تعتبر فطيرة وعاء دجاج بالسبانخ من أنواع الفطائر اللذيذة والمناسبة للغداء أو العشاء، فهِيْ تتكون من طبقات من عجينة الجولاش أو عجينة الفِيْلو محشوة بحشوة مغذية من الدجاج والسبانخ والجبن مما يعطيها نكهة جميلة ومدهُونة بالزبدة . لجعله خصبًا وهشًا ويجعل لونه ذهبيًا ومشرقًا، ويحتوي أيضًا على قيمة غذائية عالية القيمة، والتي تشمل مكونات مفِيْدة ومغذية من البروتينات والفِيْتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجسم وتمنحه الطاقة والنشاط. موقع ثقافني المكونات وطريقة التحضير فطيرة وعاء دجاج بالسبانخ بالتفاصيل.

مقادير فطيرة وعاء الدجاج بالسبانخ

يتضمن فطيرة وعاء دجاج بالسبانخ يحتوي على مجموعة من المكونات المفِيْدة والمغذية، فلنتعرف عليها معًا على النحو التالي

علبة من عجينة الفِيْلو أو الجلاش أو البقلاوة.

2 صدر دجاج مسلوق مقطع إلى مكعبات.

كوب جبن شيدر مبشور.

1/4 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

1/2 كوب جوز مفروم.

3 أكواب من السبانخ المفروم.

علبة جبنة كريمية.

1/3 كوب زبدة مذابة.

كيفِيْة التحضير والاستعداد

طريقة عمل فطيرة وعاء دجاج بالسبانخ سهل وبسيط ويمكنك تنفِيْذه بسهُولة فِيْ المنزل كالتالي

فِيْ وعاء كبير، ضعي الدجاج وأضيفِيْ 1 كوب جبن شيدر مبشور، سبانخ، 1 كوب جبن كريمي، 1/2 كوب جوز مقطع، وربع ملعقة كبيرة جوزة الطيب. قلبيها جيدًا حتى تمتزج تمامًا واتركيها جانبًا. نقوم بإعداد صينية مناسبة ونقوم بدهنها بالزبدة، ثم ننشر قطعة من عجينة الفِيْلو أو الجلاش أو البقلاوة ونقوم بدهنها بفرشاة. ثم ضعي طبقة أخرى ودهنها بالزبدة ووزعي نصف الحشوة عليها. ثم غطي الحشوة بطبقتين من العجين ودهنها بالزبدة. ثم نوزع باقي الحشوة وعليها العجينة وننشرها بالزبدة. يمكنك أيضًا عمل العجينة على شكل لفافة حسب رغبتك. نضعها فِيْ فرن محمّى على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة، حتى يتحول لونها إلى الأحمر والذهبي. نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلاً، ثم نقطعها ونقدمها ساخنة ونلفها هنا والشفاه.

فوائد الدجاج

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