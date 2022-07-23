طريقة عمل كبة البرغل المقلية واللبنية ،تعتبر كيفية طبخ الكبة لربات البيت المبتدئين مثل أنواع ” اللبنية، المقلية، النية ” على الطريقة اللبنانية، وتعد اكلة الكبة بمختلف اصنافها من أطيب وابرز المقبلات والاطعمة التي تنتمي الى المطبخ اللبناني، علما بان الكبة لها طريقة خاصة لتجهيزها للأكل، وينفرد المطبخ اللبناني بـ لمسته الخاصة أثناء طبخ الكبة وهي من الأطعمة التي يتناولها الأطفال وتساهم في إسعاد العائلة وإكرام الضيف.

مكونات كبة البرغل

في طريقنا لمعرفة أفضل طريقة لعمل كبة البرغل، سنناقش المكونات التي تتكون منها هذه الوجبة الجميلة، ومن أهمها

نصف كيلو برغل ناعم.

ربع كيلو لحم مفروم ناعماً.

ثلاثة رؤوس بصل مفرومة ناعماً.

أربع إلى ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملح وفلفل حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة دبس رمان.

كوب ماء بارد

أفضل طريقة لعمل كبة البرغل المشوية

أفضل طريقة لعمل كبة البرغل المشوية هي الاعتماد على الخطوات التالية

ينقع البرغل في كوب من الماء البارد لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

نستخدم المفرمة الكهربائية لخلط البرغل بالفلفل والملح وقليل من البصل ثم نقطع المزيج جيداً أكثر من مرة.

نخرج خليط عجينة البرغل من المطحنة الكهربائية، ثم نفركها جيداً ونفركها باليد لعدة دقائق.

نحضر الحشوة عن طريق قلي البصل بزيت الزيتون في مقلاة ثم نضيف اللحم المفروم بالملح والفلفل ودبس الرمان.

نصنع قطعًا دائرية صغيرة من هذه العجينة ونضع حشوة صغيرة بالداخل، ثم نغلقها بإحكام على شكل أقراص.

نحضر صينية ونشحمها بالزيت، ثم نوزع هذه الأقراص في الصينية بقليل من زيت الزيتون ونضعها في الفرن حتى تنضج بالكامل.

طريقة عمل كبة البرغل

أما طريقة عمل كبة الحليب فهي تختلف إلى حد ما عن طريقة عمل كبة البرغل في طريقة التحضير والتذوق، وفيما يلي سنشرح وصفة بسيطة وطريقة سهلة لعمل كبة الحليب.

المكونات

فيما يلي نوضح أهم المكونات التي يجب أن يمتلكها الإنسان لتحضير كبة الحليب

2 كيلو لحم بقري مفروم ناعماً.

كيلو برغل ناعم.

ثلاث رؤوس بصل كبيرة مفرومة.

كيلو زبادي قليل الدسم.

بيضة واحدة.

2 إلى 3 أكواب من مرق اللحم.

كوب من الماء البارد

4 إلى 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملح، بهارات وفلفل حسب الرغبة.

ثلاث فصوص ثوم مفرومة ناعماً.

رشة نعناع جاف.

طريقة

لتحضير كبة الحليب اللذيذة نتبع الخطوات التالية

نغسل البرغل جيداً ثم نضيف إليه القليل من الماء ونتركه لينقع لمدة ساعة أو أقل.

نحضر عجينة الكبة ثم نضيف البرغل إلى مفرمة اللحم الكهربائية مع الملح والفلفل والبهارات وقليل من البصل ونصف كيلو من اللحم النيء.

نخلط المكونات جيدًا، ثم نخرجها من المفرمة، وندعمها ونفركها بأيدينا لعدة دقائق.

نحضر الحشوة عن طريق قلي البصل في مقلاة بزيت الزيتون، ثم نضيف اللحم البقري بالملح والفلفل والبهارات حتى تنضج المكونات بالكامل.

نلف العجين إلى كرات ونضع حشوة صغيرة داخل كل كرة ونغلقها بإحكام.

نحضر صينية للفرن، ثم نضع أقراص الكبة فيها بعد دهنها بالقليل من زيت الزيتون، ثم نغلق الفرن ونترك الصينية حتى ينضج الخليط والمكونات.

نحضر قدرًا عميقًا ونضعه على النار ونسكب الزبادي ونستمر في التقليب مع إضافة بيضة إليه منذ بداية وضعه على الموقد.

عندما يبدأ الحليب في الغليان، أضيفي مرق اللحم ببطء مع الاستمرار في التقليب.

ضعي أقراص الكبة داخل هذا الحليب واتركي المكونات لتنضج جيدًا.

نقلب الثوم داخل مقلاة جانبية مع قليل من زيت الزيتون، وعندما يكتسب الثوم لون ذهبي نضعه في اللبن والكبة ونضع عليه رش نعناع جاف ونترك المكونات تطهى مع بعضها لعدة دقائق .

تُقدم كبة الحليب اللذيذة دائمًا مع الأرز.

أفضل طريقة لعمل الكبة النيئة

بعد أن أوضحنا طريقة عمل كبة البرغل، طريقة عمل كبة الحليب، سنشرح طريقة عمل كبة النية، وسنراجع أهم المكونات التالية التي يمكننا من خلالها تحضير كبة النية.

كوب برغل ناعم.

نصف كوب لحم بقري مفروم ناعماً.

كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب صنوبر.

حبة طماطم مفرومة ناعماً.

2 إلى 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

3 رؤوس من البصل المفروم ناعماً.

نصنع تتبيلة الكبة التي تحتوي على المكونات التالية ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم، وملعقة كبيرة من دبس الرمان، وملح، وفلفل، وبهارات كيبو حسب الرغبة، وكمون، وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة

لتحضير كبة النية نتبع الخطوات التالية

نغسل البرغل جيداً ثم ننقعه في الماء لمدة لا تزيد عن ساعة ولا تقل عن نصف ساعة.

نحضر وعاء على الجانب ونخلط البرغل بالملح والتوابل المتعددة والليمون والبصل ودبس الرمان ومعجون الطماطم وزيت الزيتون.

ثم نحضر المفرمة الكهربائية ونضيف اللحم البقري وعجين الكبة ونشغل المفرمة الكهربائية عدة مرات حتى يصبح الخليط متجانسًا تمامًا.

نقدم خلطة الكبة النيئة بعد تحضيرها بمفردها في أطباق، ثم نزين الأطباق التي تحتوي على الكبة بالطماطم المفرومة والصنوبر المحمص في الفرن.

كيفية عمل كبة بدون لحم

من المعروف أن الكبة بدون لحم من أشهر الأطباق السورية.

نحضر المكونات كيلو برغل ناعم وربع كيلو دقيق وبهارات وملح حسب الرغبة.

طريقة

نحضر الحشوة المكونة من البصل المفروم واللحوم والبهارات والملح والصنوبر المقلي وملعقتين كبيرتين من السماق ثم نغسل البرغل وننقعه لمدة عشر دقائق في قليل من الماء ثم نضيف البهارات والملح وربع كوب من الدقيق، ثم نضيف البرغل المنقوع، ثم نحشي الكبة ونتركها لمدة خمس دقائق، ثم نقليها في الزيت كثيراً.

نصائح غذائية لتقديم كبة البرغل، وكبة اللبنة، والكبة النيئة

بعد أن تعرفنا على طريقة عمل كبة البرغل وكبة الحليب والكبة النيئة، ولكي نتمكن من تحضير كبة صحية تحتوي على العدد الصحيح من السعرات الحرارية، نتبع النصائح الغذائية والصحية التالية

تجنب قلي الكبة وشويها داخل الفرن بقليل من الزيت ويفضل زيت الزيتون لتقليل عدد السعرات الحرارية فيها.

نستخدم الأرز البني أو الأرز المصنوع من حبة كاملة لتقديمه مع كبة الحليب، لأنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة مع الكثير من الألياف.

عدم إضافة الدهن إلى خلطة الكبة أو الحشوة التي نحشوها داخل الكبة، أو إضافة كمية محدودة فقط للمساعدة على اتساق خلطة عجينة الكبة فقط.

يجب أن تكون النية كبة باللحم المفروم لأنها قليلة الدسم.

تتميز بلاد الشام ببعض الأطعمة التي تجعلها فريدة من نوعها عن البلدان الأخرى والبيئات العربية عمومًا، وإحدى هذه الأطعمة طريقة عمل الكبة، وهي من الأطعمة التي لها أنواع عدة، ومكونات كثير تحتويها، ومن هذه الأصناف الكبة المقلية، وللفائدة ان بلاد الشام تشمل كلا من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان نسال الله لكم التوفيق والسداد.