طريقة عمل كرات البسبوسة فِيْ البيت بمكونات بسيطة وسريعة التحضير

تعتبر كرات البسبوسة من الحَلْويات الشرقية التي يقبلها الكثير من الناس وخاصة الأطفال لأنها تحتوي على قيمة غذائية عالية لما تحتويه من مكونات، ولهذا تتطلع الكثير من الأمهات إلى صنع هذه الحَلْوى فِيْ المنزل واليوم، من خلال مقالتنا قررنا تلبية رغبتك فِيْ أن نقدم لك أفضل طريقة لتحضيرها فِيْ المنزل.

طريقة عمل كرات البسبوسة

من خلال المكونات التالية يمكنك بسهُولة عمل كرات البسبوسة، لأن مكوناتها متوفرة فِيْ كل منزل وهِيْ غير باهظة الثمن، وهذه المكونات كالتالي

2 كوب متوسط ​​دقيق سميد.

نصف كوب سمن مذاب.

جرة كبيرة من الزبادي.

نصف كوب سكر.

ربع كيلو جوز هند مبشور.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

علبة قشطة صغيرة.

كَمْية كافِيْة من المكسرات للتزيين حسب الرغبة.

كيف تستعد

من خلال بعض الخطوات التالية ستتمكن من الحصول على بعض كرات البسبوسة اللذيذة، فهِيْ طريقة بسيطة وسهلة التحضير ولا تستغرق الكثير من الوقت، وخطواتها هِيْ كالتالي

نأخذ وعاء عميق مناسب ونضع دقيق السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج باودر.

قلبي المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا تمامًا.

على الخلطة السابقة نضيف السمن واللبن والقشدة ثم نقلب المكونات حتى نحصل على قوام متماسك.

نحضر صينية ذات عيون ونضع عليها ورق زبدة، ثم نضع الكرات فِيْ كل عين من الصينية.

نضع الصينية فِيْ الفرن على حرارة 180 درجة ونتركها فِيْ الفرن لمدة نصف ساعة حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

بمجرد مرور الوقت، يتم إخراج الصينية من الفرن ورشها بالمكسرات ثم رشها بالسوربيه.

اتركها تبرد ثم قدمها فِيْ طبق التقديم.

كيف يعمل الشراب

ببعض المكونات التالية يمكنك عمل شربات لذيذة، والمكونات كالتالي

2 كوب سكر.

كأس من الماء.

عصير ليمونة صغيرة.

ماء الورد.

كيف تستعد

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الشراب بسهُولة شديدة من خلال ما يلي