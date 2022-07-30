طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

الفازلين والقرنفل للوجه يستخدمان فِيْ تحضير معظم مستحضرات التجميل، حيث أنهما من المرطبات الطبيعية الممتازة التي تساعد فِيْ القضاء على جفاف وخشونة الجلد، ويستخدم القرنفل فِيْ علاج أمراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والتهابات القولون وغيرها. الأمراض الجسدية، ويستخدم القرنفل لتفتيح البشرة وتنظيفها، من خلال مزيج الفازلين والقرنفل، يمكنه تبييض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة، وبالتالي تنظيف البشرة دون الاعتماد على استخدام كريمات التفتيح أو مستحضرات التجميل، حيث أن هذه المواد تسبب سواد البشرة، لذلك سنراجع كيفِيْة تفتيح لون البشرة بالفازلين والقرنفل.

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل للوجه

تتغير معظم بشرة الجسم إلى اللون الداكن حيث تتعرض للأتربة والأوساخ، وكذلك نتيجة ارتداء الملابس غير القطنية، كل هذه العوامل تجعل البشرة تبدو داكنة، ووصفة الفازلين والقرنفل مناسبة لأنواع البشرة المختلفة، ويمكن تحضير هذه الوصفة فِيْ المنزل من خلال توفِيْر المكونات التي نشرحها لك لتحضير وصفة الفازلين والقرنفل.

المكونات

ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

1 ملعقة كبيرة من الفازلين.

نصف ملعقة كبيرة ماء ورد.

طريقة تحضير وصفة للفازلين والقرنفل للوجه.

سبب سواد لون البشرة هُو تراكَمْ البكتيريا على الجلد، لأن هذه البكتيريا تجعل بشرة الجسم داكنة، لذلك يمكن حماية الجلد من تراكَمْ البكتيريا عليه عن طريق تنظيف البشرة بشكل دائم، وذلك من خلال استخدام وصفة القرنفل والهلام البترولي التي تساعد على ترطيب بشرة الجسم والتخلص من البكتيريا، وطريقة استخدام الوصفة بسيطة وهِيْ كالتالي.

يجب عليك استخدام القرنفل المطحون.

ثم يضاف الفازلين وماء الورد إلى القرنفل المطحون ويتم تقليب جميع المكونات.

يوضع القناع على البشرة بعد تنظيفها.

اتركي قناع الفازلين والقرنفل على البشرة لمدة ربع ساعة مع التدليك.

بعد ذلك، يتم غسل الجلد من بقايا القناع.

كرر استخدام هذا القناع مرتين أو ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

فوائد الفازلين والقرنفل للبشرة