طريقة عمل كريم النشا والخل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر النشا وكريم الخل من الكريمات الطبيعية الرائعة فِيْ إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة. كَمْا أنه يعمل فِيْ أقل من أسبوع على إغلاق المسام الواسعة للجلد مما يتسبب فِيْ تراكَمْ الدهُون تحت الجلد ويؤدي إلى ظهُور البثور وحب الشباب التي تشوه مظهر الوجه خلال فترة المراهقة. يخطوط ويترك البشرة نضرة وخالية من الشوائب، وطريقة تحضيره فِيْ المنزل بسيطة، فهِيْ سهلة لأن جميع مكونات الكريم متوفرة ورخيصة، ولا تحتوي على أي عناصر كيميائية تضر البشرة عند استخدامها. لفترات طويلة من الزمن. وسوف نتعلم من خلالها موقع ثقافني الإخباريعني طريقة عمل كريم النشا والخل فِيْ المنزل بأبسط الخطوات.

مقادير النشا والخل كريم

يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة سنتعرف عليها وهِيْ كالتالي –

ملعقة كبيرة من النشا.

كاس من الماء.

3 ملاعق كبيرة خل.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

كيف تستعد

سوف نقدم لك يا سيدتي طريقة تحضير كريم النشا والخل رائع لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهِيْ كالتالي

نحضر وعاءًا، ثم نضع الماء والخل والنشا، ثم نخلطهم جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا مع الخليط. يُغلى القدر على نار هادئة، ثم يُحرَّك حتى تحصل على خليط كثيف. ارفعي المزيج عن النار واتركيه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم أضيفِيْ زيت جوز الهند وقلبي المزيج حتى يصبح قشديًا. نحصل على علبة صغيرة فارغة، ثم نضع الكريمة بالداخل ونضعها فِيْ الثلاجة حتى تتماسك الكريمة. نخرج الكريم من الثلاجة ثم نضعه على الوجه ونقوم بالتدليك بلطف حتى يمتص الكريم تماما. اتركي الكريم على وجهك لمدة 20 دقيقة حتى يجف، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد. نستخدم الكريم يوميا حتى نزيل التجاعيد ونحصل على بشرة بيضاء.

فوائد كريم النشا والخل

وهناك فوائد لا حصر لها لهذا الكريم وهِيْ كالتالي –