طريقة عمل كريم الوجه من لبان الذكر مع الفازلين.. كولاجين طبيعي رائع لتبييض وشد التجاعيد

كيفِيْة صنع كريم اللثة الذكوري بالفازلين، تسعى الكثير من النساء إلى البحث عن منتجات البشرة الطبيعية التي تساعد فِيْ شد البشرة والقضاء على التجاعيد، خاصة وأن معظم المنتجات المباعة فِيْ الأسواق تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تضر البشرة، لذلك تلجأ النساء إلى البحث عن وصفات طبيعية. ومن أهم هذه الوصفات وصفة لبان الذكور والفازلين، وهِيْ من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على شد الجلد وإزالة التجاعيد، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كيفِيْة صنع كريم اللثة للذكور. مع الفازلين.

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كيفِيْة صنع كريم اللثة الذكوري بالفازلين

يعد صنع كريم الفازلين واللبان للرجال من أسهل الطرق وأبسطها، ويستخدمه كثير من النساء لإزالة التجاعيد وشد الجلد، حتى تتحسن البشرة.

خذ ملعقة صغيرة من اللبان الذكر.

ملعقة كبيرة من النشا

نصف ملعقة ليمون.

نصف ملعقة صغيرة جوز هند.

خطوات عمل وصفة للعلكة الذكورية والفازلين

تعتبر خطوات صنع علكة الذكورة ووصفة الفازلين خطوات سهلة يمكن إجراؤها فِيْ المنزل، وإليك خطوات صنع كريم اللثة الذكوري بالفازلين.