طريقة عمل كريم كولاجين طبيعيي 100% لشد البشرة والرقبة والتخلص من التجاعيد والخطوط

الطريقة التي يعمل بها كريم الكولاجين الطبيعي على شد الجلد، وظهُور التجاعيد وعلامات الشيخوخة على الوجه هُو أكثر ما يزعج النساء ويخاف منه، خاصة إذا كان فِيْ سن مبكرة، حيث يبدو رخوًا ومرهقًا، مما يسبب الكثير من فقدان جمال وتألق الوجه وجفاف الوجه وقلة الترطيب اللازم بشكل دائم، حيث تقل نسبة الكولاجين بشكل طبيعي فِيْ الوجه بنسبة 1.5٪ فِيْ السنة من سن الخامسة والعشرين لما يجب دفعه مبكراً. الاهتمام بالبشرة عن طريق عمل أقنعة الكولاجين الطبيعية الأسبوعية للحفاظ على وجه أكثر نعومة ونضارة، ولهذا نقدم لك كيفِيْة صنع كريم كولاجين طبيعي متماسك فِيْ المنزل بمكونات بسيطة للغاية يمكنك استخدامها أسبوعيًا للحصول على نتائج مبهرة.

كريم الكولاجين الطبيعي لشد البشرة

نقدم لكَمْ طريقة لصنع الكولاجين الطبيعي فِيْ المنزل بثلاثة مكونات فقط ولكنه فعال للغاية فِيْ شد الجلد وتجديد شبابه والمكون الأخير هُو الأرز الأبيض الذي يحتوي على الكثير من النشا وهُو فعال فِيْ شد البشرة. . وتحفِيْز إنتاج الكولاجين.لتحضير هذه الوصفة اتبع الخطوات التالية

طريقة

أحضر وعاء زجاجي، ضعي 3 حبات لوز مقشرة ونصف ملعقة كبيرة من العلكة وملعقتين كبيرتين من الأرز الأبيض.

ضع كَمْية من الماء على هذه المكونات حتى يتم غمرها جميعًا.

غطي الوعاء وضعيه فِيْ الثلاجة طوال الليل.

أخرجي الوعاء واخلطي المكونات بالخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام كريميًا تمامًا.

ضعي الكريم فِيْ وعاء محكَمْ الغلق فِيْ الثلاجة، وهذه الكَمْية جيدة لمدة أسبوعين كاملين.

يمكنك دهن الكريم على الوجه والرقبة يوميا او على الاقل ثلاث مرات اسبوعيا وستلاحظين نتيجة رائعة فِيْ شد تلك المناطق واختفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل دائم وبدون رجوع جربيها الان و استمتع بالفرق الناتج مع تفتيح البشرة على الفور.

ماسك طبيعي لشد البشرة