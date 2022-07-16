طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين اقوي كولاجين لتبييض وشد تجاعيد البشرة

من أفضل الكريمات التي تعمل على ترطيب وشد البشرة، وتحاول جميع الأسماء العالمية المهتمة بمستحضرات التجميل وضع هذه المكونات فِيْ مستحضرات التجميل الخاصة بهم، وتعمل هذه المكونات على علاج البشرة من جميع مشاكلها، ويعيد اللثة الذكرية حيويتها وشبابها، ويجعل البشرة أصغر سنًا بشكل منتظم، لذلك يمكن لهذا الكريم أن يزيد من فِيْتاميناته ليمنح البشرة التغذية الكاملة التي تحتاجها.

طريقة كريم اللثة للذكور والفازلين.

الوصفة الأولى نحتاجها العلكة، النشا، الفازلين، زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

انقع البخور الذكوري فِيْ الماء لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

نضيف النشا إليها.

يقلب جيدًا حتى يتجانس تمامًا.

ضعي الخليط على النار.

استمر فِيْ التقليب حتى تحصل على قوام كريمي.

ارفعه من النار.

نضع زيت جوز الهند.

يقلب جيدًا حتى يتجانس تمامًا.

ضعي الخليط فِيْ الثلاجة.

ضعيه كل صباح على الوجه والرقبة.

مضغ العلكة للرجال لشد الجلد

نحتاج علكة مطحونة، نشا، ماء ورد، زيت لوز، زيت جوز الهند، ماء، هلام البترول.

طريقة التحضير

فِيْ وعاء، ضعي الماء وماء الورد والنشا والعلكة.

يحرك حتى يذوب تماما.

ضعه فِيْ حمام بخار.

إلتقطه و ضعه فِيْ مكان بارد.

أضف زيت جوز الهند وزيت اللوز.

أضف الفازلين

يهتز حتى التجانس التام.

اغسل وجهك ورقبتك جيدًا.

ضعي الكريم لمدة عشرين دقيقة على الأقل.

اغسل الوجه والرقبة بالماء وغسولك الخاص.

فوائد اللبان الذكوري وكريم الفازلين