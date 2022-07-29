طريقة عمل كفتة الارز فِيْ البيت والسر فِيْ مضاعفة حجمها انسي أنها تكش او تفك منك تاني

مثل صنع كفتة الأرز فِيْ المنزل، ترغب الأمهات فِيْ طهِيْ الأطعمة التي يفضل الأطفال تناولها، وخاصة الأطعمة اللذيذة واللذيذة التي تزيد من رغبتهم فِيْ تناولها، وتعتبر كفتة الأرز من الأطعمة القديمة التي يعرفها الجميع، خاصة أن الأطفال يتقبلونها فِيْ أقرب وقت. كَمْا يتم تحضيرها، ويمكن للأم أن تصنع كفتة الأرز مقلي أو مع الصلصة، خاصة أنها تحتوي على لحوم، لذلك ترغب الأمهات فِيْ طبخها، لأنها مفِيْدة للجسم وتغذي وتساعد فِيْ بناء جسم قوي. يوافق الجميع على أكله.

مكونات تحضير كفتة الأرز بالمنزل

تحتاج كفتة الأرز إلى لحم مفروم وأرز مفروم، وهذا هُو أشهر الأطباق المصرية القديمة، لكن الكثيرين ما زالوا يعجبون بها ويفضلون تناولها، ويترددون فِيْ طلبها، لذلك تحرص الأمهات على تحضيرها. ، ويمكن تحضير كفتة الأرز بسهُولة وبدون تعب من خلال توفِيْر المكونات أدناه.

نصف كيلو لحم مفروم.

كيلو أرز مطحون.

الكزبرة المفرومة.

ملح وفلفل أسود.

بهارات اللحم.

ألوان الفلفل.

بصلتان كبيرتان.

ستة فصوص ثوم مفروم

طريقة تحضير كفتة الأرز فِيْ المنزل

لا يعتمد أرز الكفتة على طريقة تحضيره فقط، بل يتطلب دقة كبيرة عند تحضيره، لأنه طعام رقيق، ويجب أن تكون كَمْية اللحم والأرز متوازنة، بحيث تكون كَمْية اللحم نصف كَمْية الأرز المطحون، وبذلك يمكنك تحضير أفضل كفتة أرز، فهِيْ من الوجبات السريعة، ولكنها تحتاج إلى تركيز أثناء الطهِيْ، ويمكن تحضير كفتة الأرز بسهُولة باتباع ما يلي.