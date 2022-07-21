طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية الطرية السريعة بتتبلية المطاعم بدون ما تفك أو تكش

كيف تصنع كرات لحم دجاج مشوية سريعة وطرية، فالأمهات دائمًا على استعداد لتقديم البروتين فِيْ الغداء وتقديمه لأفراد الأسرة، ولكن هناك بعض الأطفال والشباب الذين لا يفضلون تناول اللحوم والدواجن بالطريقة التقليدية، يفضلون دائمًا لتناول الوجبات السريعة مثل كرات اللحم المشوية والهامبرغر والخبز والبيتزا وغيرها من الوصفات، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكَمْ أسهل طريقة لعمل كفتة دجاج مشوية سريعة فِيْ 10 دقائق مع تتبيلة المطاعم السرية وسنقوم بذلك. كَمْا نوفر لك خطوات الشواء الصحيحة لعمل الكفتة لجعلها طرية ورائعة من الداخل. تفريغ أو تفقد أحَلْى المطاعم.
كفتة دجاج مشوية
- نصف كيلو أفخاذ دجاج مخلية.
- قطعتان من البصل المفروم.
- نصف كيلو صدور دجاج مسحب.
- نصف كوب من الشبت والبقدونس المفروم.
- ملح للتذوق.
- نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- ربع ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.
- نصف ملعقة كبيرة بهارات دجاج.
- ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.
- 3 ملاعق كبيرة نشاء.
- ربع ملعقة صغيرة هِيْل مطحون وورق الغار.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- 3 ملاعق كبيرة زيت.
طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية
- أولاً سنغسل أفخاذ الدجاج وصدور الدجاج جيداً بالماء والملح والليمون.
- بعد ذلك نحضر البصل ونقطعه ناعما جدا فِيْ الكبة.
- ثم نضيف البقدونس المفروم والشبت إلى البصل فِيْ الكبة.
- يُضاف الملح والفلفل الأسود ومسحوق البصل ومسحوق الثوم والهِيْل وورق الغار إلى البصل المفروم.
- اخلطي هذه المكونات جيدًا حتى يصبح قوام التتبيلة ناعمًا.
- ضعي الصلصة فِيْ وعاء كبير وضعيها جانبًا.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع صدور الدجاج و أفخاذ الدجاج فِيْ الكبة بدلاً من التتبيلة، يجب تقطيع الدجاج ناعماً.
- نضيف التتبيلة إلى الدجاج فِيْ الكبة، ثم نضيف النشا والبيكنج باودر.
- اخفقي كفتة الدجاج المشوية حتى تمتزج حتى تحصلي على مزيج متماسك.
- ثم نضع مزيج الكفتة فِيْ وعاء ونغطيها ونضعها فِيْ الثلاجة لمدة ساعة حتى تنقع معًا.
- ثم نضع الشيش طاووق على أسياخ أو على ملعقة ونشكلها بكفتة الدجاج، ونضع القليل من الزيت على أيدينا حتى لا تلتصق.
- إذا لم يكن قوام الكفتة لزجًا، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من فتات الخبز حتى تلتصق.
نأخذ صينية الفرن ونكدس أسياخ كفتة الدجاج على الشواية السريعة ويفضل وضعها فِيْ الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- سخني الفرن جيدًا على 200 درجة.
- ثم، بفرشاة، نضع القليل من الزيت عليها حتى تأخذ لون الشواية المميز.
- ضعي الصينية فِيْ الفرن على الرف حتى يتحول لونها إلى اللون البني الذهبي، مع تقليب أسياخ كفتة الدجاج من حين لآخر حتى تأخذ لون الشواية من جميع الجوانب.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقدمها مع السلطات.