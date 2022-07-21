طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية الطرية السريعة بتتبلية المطاعم بدون ما تفك أو تكش

كيف تصنع كرات لحم دجاج مشوية سريعة وطرية، فالأمهات دائمًا على استعداد لتقديم البروتين فِيْ الغداء وتقديمه لأفراد الأسرة، ولكن هناك بعض الأطفال والشباب الذين لا يفضلون تناول اللحوم والدواجن بالطريقة التقليدية، يفضلون دائمًا لتناول الوجبات السريعة مثل كرات اللحم المشوية والهامبرغر والخبز والبيتزا وغيرها من الوصفات، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكَمْ أسهل طريقة لعمل كفتة دجاج مشوية سريعة فِيْ 10 دقائق مع تتبيلة المطاعم السرية وسنقوم بذلك. كَمْا نوفر لك خطوات الشواء الصحيحة لعمل الكفتة لجعلها طرية ورائعة من الداخل. تفريغ أو تفقد أحَلْى المطاعم.

كفتة دجاج مشوية

نصف كيلو أفخاذ دجاج مخلية.

قطعتان من البصل المفروم.

نصف كيلو صدور دجاج مسحب.

نصف كوب من الشبت والبقدونس المفروم.

ملح للتذوق.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

نصف ملعقة كبيرة بهارات دجاج.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

3 ملاعق كبيرة نشاء.

ربع ملعقة صغيرة هِيْل مطحون وورق الغار.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة زيت.

طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية