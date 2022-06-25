طريقة عمل كوكيز الشوفان بحبيبات الشوكولاته بطريقة سهلة وطعم لذيذ

كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط من دقيق الشوفان برقائق الشوكولاتة هذه الوصفة من ألذ الوصفات التي يحبها الكبار ويعشقها الصغار، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت.

كيفِيْة صنع بسكويت دقيق الشوفان برقائق الشوكولاتة

أولاً المكونات

نصف كوب دقيق.

كوب ونصف من دقيق الشوفان.

نصف كوب سكر بني.

نصف كوب زبدة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضة.

نصف كوب من رقائق الشوكولاتة.

ملعقة كبيرة كاكاو.

ثانياً طريقة التحضير.

فِيْ وعاء كبير، ضعي الزبدة والسكر والبيض والفانيليا واخلطي المكونات جيدًا. يتم خلط المكونات الجافة ودقيق الشوفان والدقيق ومسحوق الخبز والكاكاو معًا، ثم تضاف شيئًا فشيئًا إلى الخليط السابق ويتم خلط جميع المكونات، ثم تضاف حبيبات الشوكولاتة ويتم خلط جميع المكونات. نحضر صينية خبز ونضع عليها ورق برشمان، ثم نصنع كرات دائرية صغيرة بالمزيج ونضعها داخل الصينية حتى تنفد الكَمْية بالكامل. سخني الفرن قبل إدخال الصينية، ثم ضعيه فِيْ الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة واتركيه لمدة عشرين دقيقة.

كيفِيْة صنع كعك التفاح ودقيق الشوفان

المكونات

كوب فقط ربع دقيق. كوب دقيق الشوفان. كوب زبيب. نصف كوب سكر بني. نصف كوب زبدة. تفاح مقشر ومقطع. بياض البيضة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز. يرش بالقرفة. يرش الملح.

كيف تستعد

نغلي التفاح حتى يصبح طريًا، ثم نهرس التفاح جيدًا ونضعه جانبًا، وبعد ذلك نخلط الزبدة والسكر وبياض البيض معًا، ونخلط جميع المكونات الجافة، ثم نضعها فِيْ الزبدة. مع السكر نقلب جميع المكونات ثم نضيف صوص التفاح ونقلب مع باقي المكونات ثم نجهز صينية الفرن ونشكل عجينة البسكويت ونضعها بالداخل ثم نحمي الفرن على درجة حرارة واحدة. مائة وستون درجة ونضع الصينية فِيْ الفرن لمدة 15 دقيقة.