طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشه (الرواني) حضريها لعائلتك بأبسط المكونات

كعكة البسبوسة الهشة أو كَمْا يطلق عليها كعكة الرواني أو كعكة جوز الهند فهِيْ من ألذ وأشهى أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها لأسرتك والاستمتاع بها من قبل أطفالك، طرق مختلفة لعمل البسبوسة كيك قررنا اليوم أن نقدمها لك الأسهل أفضل طريقة لعمل كعكة البسبوسة الهشة بمكونات سريعة وسهلة وخطوات تتبعنا.

كيك بسبوسة هش (الرواني)

من أفضل أنواع الكعك الهش، المصنوع من مكونات سهلة وبسيطة ومكونات غير مكلفة توجد فِيْ كل منزل، يمكن تقديمه فِيْ الذكرى السنوية والمناسبات وأعياد الميلاد، ويقدمها الكثير منا على الإفطار والعشاء.

المكونات

نصف كيلو دقيق ناعم.

نصف كيلو دقيق سميد أو دقيق البسبوسة.

نصف كوب جوز هند مبشور.

كوب كبير من الحَلْيب السائل.

كوب ونصف من السكر الحبيبي الناعم.

كوب كبير من الزبادي.

كوب كبير زيت نباتي.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

كيسان من خلاصة الفانيليا.

بيضتان كبيرتان.

كيس من مسحوق الخبز.

قليل من الملح.

كوب ونصف شراب بارد.

نصف كوب جوز هند للتزيين.

خطوات التحضير

نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع فِيْه الحَلْيب واللبن والسكر والزيت.

اضغط على زر بدء الخلاط الكهربائي لخفق المكونات.

أضف البيض والخل الأبيض والفانيليا إلى وعاء الخلاط أثناء العمل مع الاستمرار فِيْ الخفق.

نحضر وعاء متوسط ​​ونضع فِيْه الطحين ودقيق السميد والخميرة وجوز الهند والملح.

نخلط المكونات جيداً ثم نضيف الخليط السابق.

استمر فِيْ خلط المكونات حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة.

تُحضر صينية الكيك مبطنة بورق، ثم تُسكب فِيْ خليط البسبوسة.

ضع القالب فِيْ فرن محمى على حرارة 180 درجة.

اترك القالب فِيْ الفرن لمدة نصف ساعة أو عشرين دقيقة، حتى ينضج تمامًا.

أخرجي الكيك من الفرن وصبي فوقه القطر البارد.

زيّني وجه الكعكة بجوز الهند المبشور، ثم قطّعيه إلى شرائح وقدميها مع كوب من العصير أو الشاي أو مشروب الشعير المثلج.

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