طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بخطوات سهلة وبسيطة

مع اقتراب فصل الصيف ، تبحث ربات البيوت عن أنواع من الحلويات المنعشة والمرطبة لتقديمها لأسرهن ، وفي نفس الوقت يرغبن في الابتعاد عن تقديم الحلويات التقليدية لفصل الصيف ، لذلك سنقدم لكل ربة منزل اليوم كيفية صنعها. كعكة البسكويت الباردة وهي من أنواع الحلويات المميزة جدا بألوانها الجذابة ولها طعم رائع ، بالإضافة إلى أن كعكة البسكويت هي كعكة اقتصادية وغير مكلفة يتم تحضيرها وتقديمها في وقت قصير جدا وسيحبه أفراد عائلتك ، وخاصة الأطفال.

طريقة عمل كعكة البسكويت الباردة بدون فرن

مكونات كعكة البسكويت بدون فرن

350 جرام من بسكويت الشاي العادي.

كوب كبير من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو المحلي.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

أربع ملاعق صغيرة من السكر.

250 جرام زبدة.

طريقة عمل كعكة البسكويت بدون فرن

سحق كمية البسكويت جيداً باستخدام الكبر الكهربائي حتى يصبح مثل الدقيق ثم أضف الزبدة إليه واخلطهم سويًا حتى يتجانسوا.

يُمزج الكاكاو المُحلى مع الحليب والكاكاو الخام والسكر والنشا بملعقة ، حتى يتجانس.

وزعي خليط الزبدة والبسكويت تحت قالب زجاجي ، ثم وزعي خليط الكاكاو المحلى بالتساوي ، ثم ضعي الحلوى في الثلاجة لمدة ساعتين ، حتى تصبح كعكة البسكويت بدون فرن جاهزة للأكل.

طريقة عمل كعكة بسكويت الشوفان

مكونات كعكة البسكويت ودقيق الشوفان

كوب كبير من البسكويت المطحون.

كوب كبير من دقيق الشوفان.

نصف كوب كبير سكر.

أربع ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.

بيضتان.

ربع ملعقة كبيرة فانيليا.

خمسون جرام من زيت الذرة.

100 مل حليب.

10 جرام من البيكنج بودر.

ربع لتر شراب جاهز.

طريقة عمل كعكة البسكويت ودقيق الشوفان