طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بخطوات سهلة وبسيطة

مع اقتراب فصل الصيف ، تبحث ربات البيوت عن أنواع من الحلويات المنعشة والمرطبة لتقديمها لأسرهن ، وفي نفس الوقت يرغبن في الابتعاد عن تقديم الحلويات التقليدية لفصل الصيف ، لذلك سنقدم لكل ربة منزل اليوم كيفية صنعها. كعكة البسكويت الباردة وهي من أنواع الحلويات المميزة جدا بألوانها الجذابة ولها طعم رائع ، بالإضافة إلى أن كعكة البسكويت هي كعكة اقتصادية وغير مكلفة يتم تحضيرها وتقديمها في وقت قصير جدا وسيحبه أفراد عائلتك ، وخاصة الأطفال.
طريقة عمل كعكة البسكويت الباردة بدون فرن
مكونات كعكة البسكويت بدون فرن
- 350 جرام من بسكويت الشاي العادي.
- كوب كبير من الحليب السائل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو المحلي.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- أربع ملاعق صغيرة من السكر.
- 250 جرام زبدة.
طريقة عمل كعكة البسكويت بدون فرن
- سحق كمية البسكويت جيداً باستخدام الكبر الكهربائي حتى يصبح مثل الدقيق ثم أضف الزبدة إليه واخلطهم سويًا حتى يتجانسوا.
- يُمزج الكاكاو المُحلى مع الحليب والكاكاو الخام والسكر والنشا بملعقة ، حتى يتجانس.
- وزعي خليط الزبدة والبسكويت تحت قالب زجاجي ، ثم وزعي خليط الكاكاو المحلى بالتساوي ، ثم ضعي الحلوى في الثلاجة لمدة ساعتين ، حتى تصبح كعكة البسكويت بدون فرن جاهزة للأكل.
طريقة عمل كعكة بسكويت الشوفان
مكونات كعكة البسكويت ودقيق الشوفان
- كوب كبير من البسكويت المطحون.
- كوب كبير من دقيق الشوفان.
- نصف كوب كبير سكر.
- أربع ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.
- بيضتان.
- ربع ملعقة كبيرة فانيليا.
- خمسون جرام من زيت الذرة.
- 100 مل حليب.
- 10 جرام من البيكنج بودر.
- ربع لتر شراب جاهز.
طريقة عمل كعكة البسكويت ودقيق الشوفان
- نخلط السكر مع بيضتين ، والفانيليا بالمضرب الكهربائي ، ثم نضيف الحليب ، وزيت الذرة ، والشوفان ، والبسكويت ، والحليب ، والدقيق ، وباقي المكونات.
- تخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه لمدة 8 دقائق ، حتى يتكون خليط متجانس.
- ثم نسكب مزيج الشوفان في قالب زجاجي ، ثم نضعه في الفرن لمدة ثلث ساعة حتى ينضج.
- وزعي الشراب على الكيك حتى تصبح كعكة البسكويت ودقيق الشوفان جاهزة للأكل.
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