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طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بخطوات سهلة وبسيطة

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

مع اقتراب فصل الصيف ، تبحث ربات البيوت عن أنواع من الحلويات المنعشة والمرطبة لتقديمها لأسرهن ، وفي نفس الوقت يرغبن في الابتعاد عن تقديم الحلويات التقليدية لفصل الصيف ، لذلك سنقدم لكل ربة منزل اليوم كيفية صنعها. كعكة البسكويت الباردة وهي من أنواع الحلويات المميزة جدا بألوانها الجذابة ولها طعم رائع ، بالإضافة إلى أن كعكة البسكويت هي كعكة اقتصادية وغير مكلفة يتم تحضيرها وتقديمها في وقت قصير جدا وسيحبه أفراد عائلتك ، وخاصة الأطفال.

طريقة عمل كعكة البسكويت الباردة بدون فرن

مكونات كعكة البسكويت بدون فرن

  • 350 جرام من بسكويت الشاي العادي.
  • كوب كبير من الحليب السائل.
  • ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو المحلي.
  • ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
  • أربع ملاعق صغيرة من السكر.
  • 250 جرام زبدة.

طريقة عمل كعكة البسكويت بدون فرن

  • سحق كمية البسكويت جيداً باستخدام الكبر الكهربائي حتى يصبح مثل الدقيق ثم أضف الزبدة إليه واخلطهم سويًا حتى يتجانسوا.
  • يُمزج الكاكاو المُحلى مع الحليب والكاكاو الخام والسكر والنشا بملعقة ، حتى يتجانس.
  • وزعي خليط الزبدة والبسكويت تحت قالب زجاجي ، ثم وزعي خليط الكاكاو المحلى بالتساوي ، ثم ضعي الحلوى في الثلاجة لمدة ساعتين ، حتى تصبح كعكة البسكويت بدون فرن جاهزة للأكل.

طريقة عمل كعكة بسكويت الشوفان

مكونات كعكة البسكويت ودقيق الشوفان

  • كوب كبير من البسكويت المطحون.
  • كوب كبير من دقيق الشوفان.
  • نصف كوب كبير سكر.
  • أربع ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.
  • بيضتان.
  • ربع ملعقة كبيرة فانيليا.
  • خمسون جرام من زيت الذرة.
  • 100 مل حليب.
  • 10 جرام من البيكنج بودر.
  • ربع لتر شراب جاهز.

طريقة عمل كعكة البسكويت ودقيق الشوفان

  • نخلط السكر مع بيضتين ، والفانيليا بالمضرب الكهربائي ، ثم نضيف الحليب ، وزيت الذرة ، والشوفان ، والبسكويت ، والحليب ، والدقيق ، وباقي المكونات.
  • تخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه لمدة 8 دقائق ، حتى يتكون خليط متجانس.
  • ثم نسكب مزيج الشوفان في قالب زجاجي ، ثم نضعه في الفرن لمدة ثلث ساعة حتى ينضج.
  • وزعي الشراب على الكيك حتى تصبح كعكة البسكويت ودقيق الشوفان جاهزة للأكل.

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