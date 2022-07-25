طريقة عمل كيكة الرواني بجوز الهند بمكونات غير مكلفة وبطعم هش ولذيذ للفطار

كيكة رواني مقبولة لدى كل الناس لان مذاقها جميل ولذيذ، نقدم لكَمْ فِيْ هذا المقال طريقة صنع كعكة الرواني التي تتكون من البيض والسكر والدقيق وجوز الهند والزبدة البلدية، ويتم تحضير كعكة الرواني فِيْ المنزل. فِيْ دقائق معدودة ومع المكونات المتوفرة فِيْ كل منزل وبأسعار بسيطة جدًا، تقدم ربة المنزل كعكة روان فِيْ المناسبات السعيدة وحفلات أعياد الميلاد، جنبًا إلى جنب مع كوب شاي أو كوب عصير، وتضع طبقة من كعكة رواني هِيْ يضاف إلى الكريمة المكونة من الحَلْيب والقشدة والشانتيلي والنشا، وتقدمها الأمهات لأقاربهن لتناول الإفطار.

يمكنهم تناوله فِيْ أي وقت من اليوم، وينصح مرضى السكر بعدم تناول الكثير من كعكة الرواني لأنها تحتوي على الكثير من السكر ورشها بالقطر المقطر، وكيك رواني هُو نوع من الكعك وهناك أنواع كثيرة مثل الشوكولاتة كيك، كيك حَلْيب، كيك فانيليا وكيك قرفة. ويفضل عمل كعكة الرواني بالمنزل لضمان نظافة الكيك وضمان جودة مكوناته وصحة أفضل للأطفال.

مكونات لعمل كعكة الرواني

اربع بيضات

كوب كبير من السكر

كوبان كبيران من الدقيق

كوب ونصف كبير من الحَلْيب

كوبان كبيران من جوز الهند

نصف كوب صغير زبدة

ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا السائلة

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

المكونات لصنع كريم للتزيين

ملعقتان كبيرتان من النشا.

كوب كبير حَلْيب سائل.

ملعقتان كبيرتان من الكريمة المخفوقة

طريقة عمل كعكة رواني