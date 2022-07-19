طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية بمكونات هشة وخفِيْفة ألذ كيك ممكن تعمليه وتفطري بيه

كيكة الزبادي من أحَلْى وأجمل الكيكات التي يحبها كل الناس سواء أكانوا بالغين أو أطفال حيث أنها من أنواع الحَلْويات المشهُورة فِيْ كثير من الدول، الشهِيْة خفِيْفة وسهلة ولا تحتوي على العديد من السكريات مثل تلك الموجودة فِيْ بقية الأنواع.
مكونات كعكة الزبادي
- كوبين من الدقيق الأبيض منخول.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.
- كوب كبير من السكر.
- نصف كوب كبير زبادي.
- نصف كوب زيت نباتي.
- ثلاث بيضات.
- الكَمْية المناسبة من الشربات ومكوناتها عبارة عن كوبين كبيرين من الماء وكوب ونصف كبير من السكر وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.
طريقة عمل كعكة الزبادي
- فِيْ البداية، قم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم قم بإعداد قالب كعك مناسب، وقم بتبطنه بورق الزبدة وقم بدهنه بالزيت.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضع فِيْه كوب كبير من السكر ونضيف ثلاث بيضات ونجهز مضرب بيض كهربائي ونشغلها بأقصى سرعة لمدة خمس دقائق تقريبا.
- ثم نضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي وملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا ونصف كوب كبير من الزبادي.
يتم تشغيل المضرب مرة أخرى لتوحيد كل هذه المكونات معًا بطريقة جيدة، ثم يتم إحضار وعاء عميق وصب كوبين كبيرين من الدقيق الأبيض المنخل فِيْه.
- أضيفِيْ رشة ملح وملعقة كبيرة من البيكنج بودر واخلطيهم وأضيفِيْ خليط الدقيق إلى خليط البيض والسكر.
- نعجن كل هذه المكونات ونسكب خليط الكيك فِيْ الصينية ونضعها فِيْ الفرن ونتركها بنية.
- فِيْ هذا الوقت نحضر الشراب ونضع قدرًا على النار ونضيف الماء والسكر وعصير الليمون ونتركه على النار لمدة ربع ساعة تقريبًا.
- بعد ذلك يتم رفعها عن الحرارة وبعد خروج الكعكة من الفرن نضيف الشراب ويمكننا وضع قليل من جوز الهند لتزيينها.