طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية بمكونات هشة وخفِيْفة ألذ كيك ممكن تعمليه وتفطري بيه

كيكة الزبادي من أحَلْى وأجمل الكيكات التي يحبها كل الناس سواء أكانوا بالغين أو أطفال حيث أنها من أنواع الحَلْويات المشهُورة فِيْ كثير من الدول، الشهِيْة خفِيْفة وسهلة ولا تحتوي على العديد من السكريات مثل تلك الموجودة فِيْ بقية الأنواع.

مكونات كعكة الزبادي

كوبين من الدقيق الأبيض منخول.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

كوب كبير من السكر.

نصف كوب كبير زبادي.

نصف كوب زيت نباتي.

ثلاث بيضات.

الكَمْية المناسبة من الشربات ومكوناتها عبارة عن كوبين كبيرين من الماء وكوب ونصف كبير من السكر وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

طريقة عمل كعكة الزبادي