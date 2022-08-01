طريقة عمل كيكة الشاي السريعة بمكونات اقتصادية وطريقة سهلة وسريعة ولفطور صحي ولذيذ لكي ولعائلتك

تعتبر كعكة الشاي من ألذ الحَلْويات حيث تتميز بنكهتها اللذيذة والرائعة، فجميع الأمهات يصنعن هذه الكعكة لتناولها على الإفطار مع كوب شاي أو كوب حَلْيب، حيث أن كل الأمهات يحبها فِيْ أي وقت . طريقة عمل كعكة الشاي وطريقة تحضيرها سهلة وهِيْ من أنواع الكيك الرخيصة التي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات باهظة الثمن مثل الأنواع الأخرى وغيرها، فهِيْ خفِيْفة وسهلة الهضم ولا تحتوي على الكثير من السكر أو الدهُون.

يمكنك عمل كعكة الشاي فِيْ المنزل بطريقة سهلة وبسيطة بأبسط المكونات الموجودة فِيْ المنزل، حيث تختلف هذه الكعكة عن أنواع الكيك الأخرى التي تحتوي على كَمْيات كبيرة من السكر، حيث يمكننا تناول هذه الكعكة فِيْ وجبة الإفطار لأنه صحي ويعمل على ملء المعدة بشكل سحري وسريع دون أي ضرر.

لعمل كعكة شاي لذيذة، يجب عليك استخدام وصفة بسيطة من كعكة الشاي لأن هذه الوصفة بسيطة وتجعلك تحصل على كعكة الشاي فِيْ وقت قصير. .

كيف تصنع كعكة شاي سريعة

مقادير كعكة الشاي

ثلاثة أكواب ونصف دقيق أبيض منخول.

قليل من الملح.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

اربع بيضات.

ربع كوب زيت نباتي.

كوب كبير حَلْيب سائل.

نصف كوب كبير زبادي.

طريقة صنع كعكة الشاي

طريقة عمل كعكة الزبادي