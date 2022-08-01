طريقة عمل كيكة الشاي السريعة بمكونات اقتصادية وطريقة سهلة وسريعة ولفطور صحي ولذيذ لكي ولعائلتك

تعتبر كعكة الشاي من ألذ الحَلْويات حيث تتميز بنكهتها اللذيذة والرائعة، فجميع الأمهات يصنعن هذه الكعكة لتناولها على الإفطار مع كوب شاي أو كوب حَلْيب، حيث أن كل الأمهات يحبها فِيْ أي وقت . طريقة عمل كعكة الشاي وطريقة تحضيرها سهلة وهِيْ من أنواع الكيك الرخيصة التي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات باهظة الثمن مثل الأنواع الأخرى وغيرها، فهِيْ خفِيْفة وسهلة الهضم ولا تحتوي على الكثير من السكر أو الدهُون.
يمكنك عمل كعكة الشاي فِيْ المنزل بطريقة سهلة وبسيطة بأبسط المكونات الموجودة فِيْ المنزل، حيث تختلف هذه الكعكة عن أنواع الكيك الأخرى التي تحتوي على كَمْيات كبيرة من السكر، حيث يمكننا تناول هذه الكعكة فِيْ وجبة الإفطار لأنه صحي ويعمل على ملء المعدة بشكل سحري وسريع دون أي ضرر.
لعمل كعكة شاي لذيذة، يجب عليك استخدام وصفة بسيطة من كعكة الشاي لأن هذه الوصفة بسيطة وتجعلك تحصل على كعكة الشاي فِيْ وقت قصير. .
كيف تصنع كعكة شاي سريعة
مقادير كعكة الشاي
- ثلاثة أكواب ونصف دقيق أبيض منخول.
- قليل من الملح.
- ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- كوب ونصف من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.
- اربع بيضات.
- ربع كوب زيت نباتي.
- كوب كبير حَلْيب سائل.
- نصف كوب كبير زبادي.
طريقة صنع كعكة الشاي
طريقة عمل كعكة الزبادي
- نقوم بإعداد الخلاط الكهربائي ونضع أربع بيضات وملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا، ثم نضيف كوبًا من ربع الزيت النباتي فقط.
- ثم نضع كوب كبير من الحَلْيب السائل ونصف كوب كبير من اللبن ويضاف كوب كبير ونصف من السكر البودرة.
- قم بتشغيل الخلاط لمدة خمس دقائق تقريبًا لخلط كل هذه المكونات معًا جيدًا، ثم ضع ثلاثة أكواب ونصف كبيرة من الدقيق الأبيض المنخل ورشة ملح فِيْ وعاء.
- ثم أضيفِيْ ملعقة صغيرة من صودا الخبز وملعقة صغيرة من البيكنج بودر واخلطيهم.
- ثم ضعي المزيج السائل فِيْ طبق عميق وأضيفِيْ خليط الدقيق ولكن شيئًا فشيئًا واستمري فِيْ العجن بيديك أو بمضرب سلكي.
- يتم عجنها مع بعضها للحصول على عجينة كيك ناعمة، نحضر صينية ونضع عليها ورقة زبدة ونشحمها بالزيت، ثم نضع خليط الكيك.
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ويجب أن يكون مفتوحًا قبل تحضير الكعكة، ثم نضع صينية الكيك فِيْ الفرن ونتركها لمدة ساعة تقريبًا أي حوالي الربع.