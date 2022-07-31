طريقة عمل كيكة اللوتس بصوص اللوتس وتزينها طعمها تحفة مش هتقدر تقاومها

يتساءل الكثير من الناس عن كيفِيْة صنع كعكة اللوتس، وهِيْ من الحَلْويات المميزة، فهِيْ ذات مذاق رائع ونكهة مميزة يحبها الكبار والصغار على حد سواء، كَمْا تتميز بقلة تكلفتها وسهُولة تحضيرها. فِيْ المنزل، ويتم تحضير الصلصة بسهُولة من خلال مكونات بسيطة وغير مكلفة، فِيْ هذا المقال نتعلم كيفِيْة تحضير هذا النوع من الكيك، وكذلك كيفِيْة صنع الصلصة الخاصة بك وكيفِيْة تزيين الكيك بسهُولة، تابعنا.

طريقة عمل كعكة اللوتس

تعد كعكة اللوتس من أنواع الكيك التي يسهل تحضيرها فِيْ المنزل، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي

مقادير كعكة اللوتس

كوب دقيق

3 ملاعق كبيرة من البيكينغ باودر.

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

اربع بيضات.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب ونصف سكر.

كوب حَلْيب سائل.

ملعقة كبيرة من الكاكاو غير المحَلْى.

ملعقة قرفة مطحونة.

4 ملاعق كبيرة من السكر البني.

4 ملاعق كبيرة من صلصة الكراميل.

نصف كوب جوز.

شوكولاتة مبشورة.

مكونات الزخرفة

بسكويت اللوتس سبق سحقها.

مكونات الحشو

مقرمشات اللوتس حوالي عشر رقائق.

كيف تستعد

اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ثم صودا الخبز.

اخفقي الزبدة جيدًا بعد إضافة السكر بالخلاط الكهربائي.

استمر فِيْ الخفق حتى تحصل على ملمس ناعم ودسم.

نضيف البيض بالمضرب ثم نضيف الفانيليا والحَلْيب مع التحريك بملعقة خشبية.

استمر فِيْ الخفق بالخلاط اليدوي حتى تمتزج جميع المكونات تمامًا.

نضيف الدقيق ونقلب بملعقة خشبية فِيْ اتجاه واحد.

طريقة تحضير الحشوة