طريقة عمل كيكة جوز الهند بـ 4 وصفات مختلفة ،تشتهر عند النساء وتختلف عندهم طرق عمل كيكة جوز الهند بما تحتاجه من أغراض التي تكون متوفرة في الأسواق و التي تكسبها طعما رائعا وخاصة جوز الهند الذي يحتوي على الكثير من الألياف وفيتامينات كثيرة وعلى رأسها فيتامين ب6 الذي بعض أجهزة الجسم الدماغية، وهذه الكيكة من الأطعمة والحلويات المنتشرة في العالم العربي والعالم قاطبة.

كيفية عمل كعكة جوز الهند

لعمل كعكة جوز الهند اللذيذة، اتبع الخطوات التالية

مكونات التحضير

ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول.

اربع بيضات.

كيسان من الفانيليا.

باكو بيكنج بودر.

كوب وربع سكر.

كوب من ربع الزيت فقط.

كوبان من جوز الهند الناعم.

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة خل مع رشة ملح.

شراب كيك جوز الهند

مكونات

كوب ونصف سكر.

كوبان من الماء ونصف ليمونة.

طريقة تحضير الشراب

نضع السكر في إناء ثم نضيف إليه الماء ونشعله على النار. عندما يغلي، نعصر نصف ليمونة ونتركها تغلي حتى نحصل على القوام المطلوب، ثم نتركها تبرد.

كيفية عمل كعكة جوز الهند

في وعاء، ضعي الزيت مع السكر واخلطيهم جيدًا.

نضيف البيض والفانيليا ونستمر في الخفق.

يضاف كوب من الزبادي مع التحريك باستمرار حتى يذوب السكر.

نضع جوز الهند المطحون ناعماً والدقيق المنخول ورشة ملح وملعقة خل.

ثم نضيف البيكنج بودر ونقلب الخليط جيداً حتى نحصل على القوام المطلوب.

نأخذ صينية مدهونة بالقليل من الزبدة ونرش عليها القليل من الدقيق.

نسكب المزيج في الصينية ونضعه في الفرن على نار متوسطة.

ننتظر ربع ساعة ونختبر النضج بوضع عود الخل في منتصف الكعكة.

نسكب الشراب على الكيك فور خروجه من الفرن ونرش وجهه بجوز الهند الناعم ونتركه ليبرد ثم نقطعه ونقدمه مع القهوة والنسكافيه والشاي والحليب.

طريقة عمل كعكة جوز الهند بعصير البرتقال والكريمة

من أشهى وألذ الحلويات هي كعكة جوز الهند بالبرتقال ولها طعم مميز لأن البرتقال يعطيها نكهة جميلة. فيما يلي المكونات وطريقة التحضير.

مكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول ورشة ملح.

اربع بيضات.

1 كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

كوب من عصير البرتقال.

برتقالة واحدة.

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف جوز هند ناعم.

باكو بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة خل.

طريقة تحضير كريم الحشو

نعد اثنين من باكو كريم شانتيلي، علبة حليب مكثف بعد وضعها في الثلاجة، وكوب من الكريمة.

نحضر وعاء محكم الغلق ونضيف قشطة شانتيلي بالحليب المكثف المجمد وكوب من الكريمة ونخفق بالخلاط الكهربائي لمدة نصف ساعة ثم نتركه في الثلاجة لملء الكعكة.

طريقة عمل كعكة جوز الهند

لعمل طريقة كعكة البرتقال بجوز الهند، يجب اتباع الخطوات التالية

نأخذ وعاء الخلط ونضع الزبدة في درجة حرارة الغرفة ونخفقها.

نضيف السكر مع التحريك المستمر، ثم نضع البيض مع قشر البرتقال وعصير البرتقال.

عندما يذوب السكر، أضيفي الدقيق وجوز الهند والملح والبيكنج باودر.

قلبي الخليط بملعقة خشبية حتى تصبح العجينة طرية.

نأخذ قالب التقديم ونضع فيه القليل من الزبدة والدقيق ونصب الخليط في القالب.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة حوالي 180 درجة ونضع القالب حتى ينضج ويصبح وجهه أحمر.

نخرج القالب من الفرن ونتركه ليبرد ونقوم بإعداد الكريمة.

نخرج قالب كيك جوز الهند على صينية مسطحة ونحضر الكريمة المعدة مسبقًا ونحشى القالب في المنتصف وعلى سطح الكيك ونرش القليل من جوز الهند الناعم والمكسرات حسب الرغبة، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة، تقطع وتقدم مع كوب شاي أو قهوة أو عصائر.

طريقة عمل كعكة النمر بجوز الهند بالشوكولاتة

هذا النوع من الكعك محبوب من قبل الكثير من الناس ويمكن تقديمه في المناسبات الاجتماعية للعائلة. لها طعم وشكل جميل. فيما يلي المكونات وطريقة التحضير

مكونات كعكة النمر بجوز الهند مع الشوكولاتة

ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول ورشة ملح.

أربع بيضات مع 2 باكو فانيلا.

كوب ونصف سكر.

باكو بيكنج بودر.

نصف كوب حليب.

نصف كوب زيت.

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الشوكولاتة.

كوب جوز هند ناعم.

طريقة عمل كعكة النمر بجوز الهند بالشوكولاتة

عند التحضير، قم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم ابدأ في صنع الكيك بالخطوات التالية

ضعي السكر والزيت في وعاء الخلط واخفقي.

أضف البيض والفانيليا واستمر في الخفق.

يضاف كوب من الحليب ويقلب جيدا.

مع الدقيق المنخول، ورشة ملح، بيكنج بودر وكوب جوز هند ناعم، يضاف إلى الخليط حتى نحصل على القوام المطلوب.

يقسم المزيج إلى نصفين ويوضع مسحوق الشوكولاتة في النصف الآخر مع التحريك جيدًا.

نقوم بإعداد صينية مدهونة بالزبدة ورش الدقيق. نحضر ملعقة كبيرة ونأخذ من الخليط الأصفر ونضعه في الدرج، ثم بملعقة كبيرة أخرى نأخذ الخليط المضاف إلى الشوكولاتة ونضعه على الخليط الأصفر وهكذا حتى تنتهي الكمية.

نضع الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة ويتم اختبار نضجها.

عندما تنضج تمامًا، اقلب صينية كعكة جوز الهند واتركها لتبرد.

نقطع الكعكة ونظهر على شكل نمر ونقدم مع الشاي والحليب.

كعكة جوز الهند بدون بيض

يعتبر هذا النوع من الكعك المفضل لدى الإخوة المسيحيين لأنه يعتبر صومي بدون بيض. فيما يلي المكونات وطريقة التحضير

مكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول ورشة ملح.

ربع كوب زيت ذرة.

كوب ونصف سكر.

يمكن استبدال كوب من عصير البرتقال بكوب من فانتا.

البيكنج بودر والفانيليا وملعقة صغيرة من الخل لجعل الكعكة مقرمشة.

كوب ونصف جوز هند ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب ماء.

طريقة عمل كعكة جوز الهند بدون بيض

في وعاء، نضع الزيت مع السكر ونقلب جيداً حتى يذوب السكر.

نضيف عصير البرتقال أو كوب فانتا والماء ونستمر في الخفق حتى يذوب السكر.

اخلطي الدقيق المنخول مع رشة ملح وبيكنج بودر وكوب جوز هند وكاكاو خام.

نضيف المزيج الجاف مع التحريك جيداً ثم نضيف ملعقة صغيرة من الخل ونقلب جيداً حتى نحصل على القوام المطلوب.

نحضر صينية مدهونة بالقليل من الزيت ونرش الطحين ونسكب الخليط.

ضعي الخليط في الفرن على نار متوسطة حتى ينضج تمامًا ويتحول وجه الكعكة إلى اللون البني.

تُخرج الصينية من الفرن وتُحرّك حتى تبرد وتُقطّع وتُقدّم مع العصائر الطازجة أو المشروبات الساخنة.

مملكة المرأة هو المطبخ التي تتمكن فعل كل ما تحبه من العديد من المأكولات وحلويات دون أن يحاسبها أحد أو يستطيع ان يمنعها فيما تعمل، وتتمكن المرأة بالتحكم بإتقان على كل الصادرات والواردات في المطبخ من أدوات ومعدات الطبخ، كذلك تعتبر بعض النساء المطبخ من الأمكنة الخاصة بها نسال الله لكم التوفيق والسداد في كل الامور.