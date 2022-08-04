طريقة عمل كيك الرواني الاقتصادي بخطوات هشة وخفِيْفة وبطعم لذيذ لوجبة الأفطار

كعكة رواني هِيْ من ألذ أنواع الكيك التي يمكن أن نأكلها مع العديد من المشروبات اللذيذة الأخرى، يمكن تحضير هذه الكيكات وصنعها فِيْ المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ورخيصة، وكلما قامت العديد من النساء بصنع هذه الكيكات، فإنها تصبح فِيْ متناول اليد. لا طعم له وليس قطني لذلك علينا أن نبحث هؤلاء السيدات عن بعض الوصفات السحرية التي تجعلنا نأكل الكيك بطعم جميل ومقرمش ولدينا طريقة سحرية لجعل كعكة رواني بمذاق جميل فهذه الطريقة من الأشكال الرخيصة المتوفرة فِيْ كل منزل بما فِيْ ذلك البيض والحَلْيب والسمن والدقيق.

مقادير تحضير كعكة الرواني

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد فقط ربع دقيق.

كوب دهن.

كوب سكر.

كوب حَلْيب سائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

كَمْية الكريم

كَمْية المكسرات.

طريقة عمل وصفة كعكة رواني