طريقة عمل ماسكات طبيعية لترطيب البشرة وتفتيحها لجعلها نقية

تبحث العديد من الفتيات عن طرق مختلفة لعمل أقنعة تفتيح البشرة، وتعمل أشعة الشمس على تغميق البشرة، إلى جانب العوامل المناخية الأخرى التي تعمل على ظهُور البقع الداكنة على البشرة، مما يؤثر على نضارتها، واستخدام تُلحق الأقنعة التي تُباع فِيْ الخارج ضررًا للبشرة لاحتوائها على مواد كيميائية، لذا تفضل العديد من النساء تحضير أقنعة بمكونات طبيعية موجودة فِيْ المنزل وغير مكلفة.

مكونات لعمل قناع الزبادي لتفتيح وترطيب البشرة

ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطازج

ملعقة عسل أبيض

طريقة عمل ماسك الزبادي لتفتيح وترطيب البشرة

أولاً، نحضر وعاء ونضع ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقة كبيرة من العسل الأبيض ونقلبهم حتى يتجانسوا.

ثم نبدأ بتوزيع الخليط بالتساوي على الجلد والرقبة ونترك الخليط لمدة ثلث ساعة.

ثم نشطف الجلد جيداً بالماء البارد، ثم نجفف ونضع المرطب المناسب.

يوصى باستخدام هذا القناع يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

مكونات لعمل قناع النشا لتفتيح وترطيب البشرة

ملعقة كبيرة نشاء

ملعقة كبيرة حَلْيب بودرة

ملعقة كبيرة بودرة التلك

ملعقة كبيرة ماء ورد

10 قطرات من زيت اللوز الحَلْو

عصير نصف ليمونة

طريقة صنع ماسك النشا لتفتيح البشرة وترطيبها

بادئ ذي بدء، نقوم بإعداد وعاء ونضع فِيْه ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من بودرة التلك، وملعقة كبيرة من ماء الورد، وعشر قطرات من زيت اللوز، وعصير نصف ليمونة وملعقة كبيرة من مسحوق الحَلْيب، و نزيل واخلطيها جيدًا مع بعضها البعض حتى تصبح المكونات متجانسة مع بعضها البعض.

ثم نبدأ فِيْ وضع الخليط على الجلد ونتركه لمدة عشرين دقيقة، ثم نفرك القناع بأصابع اليد.

ثم نغسله بالماء الدافئ ونشطفه بالماء البارد، ثم نضع المرطب المناسب.

يوصى باستخدام هذا القناع مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

مكونات قناع القهُوة

ملعقة كبيرة من مسحوق القهُوة

ملعقة زيت زيتون

ملعقة سكر

كيفِيْة صنع قناع القهُوة

اخلطي القهُوة وزيت الزيتون والسكر جيدًا فِيْ وعاء.

ثم ضعي القناع على البشرة واتركيها لمدة عشر دقائق، ثم افركيها واشطفِيْها بالماء الفاتر.

فوائد الأقنعة بالمواد الطبيعية