طريقة عمل مخلل الخيار السريع المقرمش بكل أسراره بطعم لذيذ زي محَلْات الطرشي

يفضل الكثير من الناس، البالغين والأطفال على حد سواء، تناول مخلل الخيار فِيْ الغداء أو العشاء للمساعدة فِيْ تنشيط شهِيْتهم، وأي نوع من السندويشات، وعند صنع مخللات الخيار، يصبح مالحًا ومقرمشًا، ويفضل الخيار المخلل. فِيْ المنزل حفاظا على صحتك وصحة أقاربك، لأن ما يباع فِيْ المحَلْات يحتوي على منكهات ومواد حافظة ضارة تؤثر على صحة الإنسان وتقلل من المناعة وتسبب أمراض الجهاز الهضمي.

مقادير الخيار المخلل

كَمْية كافِيْة من الماء

كيلو خيار طازج

ثلاث فصوص ثوم مفروم

أربع ملاعق كبيرة من الخل الأبيض

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون

خمس ملاعق كبيرة من الملح

قطعة من ورق الغار

اثنين من الفلفل الأخضر

جرة زجاجية كبيرة

طريقة عمل مخلل خيار بطعم لذيذ