طريقة عمل مخلل الخيار السريع المقرمش بكل أسراره بطعم لذيذ زي محَلْات الطرشي

يفضل الكثير من الناس، البالغين والأطفال على حد سواء، تناول مخلل الخيار فِيْ الغداء أو العشاء للمساعدة فِيْ تنشيط شهِيْتهم، وأي نوع من السندويشات، وعند صنع مخللات الخيار، يصبح مالحًا ومقرمشًا، ويفضل الخيار المخلل. فِيْ المنزل حفاظا على صحتك وصحة أقاربك، لأن ما يباع فِيْ المحَلْات يحتوي على منكهات ومواد حافظة ضارة تؤثر على صحة الإنسان وتقلل من المناعة وتسبب أمراض الجهاز الهضمي.
مقادير الخيار المخلل
- كَمْية كافِيْة من الماء
- كيلو خيار طازج
- ثلاث فصوص ثوم مفروم
- أربع ملاعق كبيرة من الخل الأبيض
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون
- خمس ملاعق كبيرة من الملح
- قطعة من ورق الغار
- اثنين من الفلفل الأخضر
- جرة زجاجية كبيرة
طريقة عمل مخلل خيار بطعم لذيذ
- أولاً عند شراء الخيار يجب أن يكون طازجًا وصغير الحجم وخاليًا من البقع الصفراء أو البنية، ثم نغسل الخيار جيدًا بالماء الدافئ.
- ثم نقطع الخيار حسب الرغبة، إما على شكل أصابع أو على شكل قطع دائرية، ثم نقرب وعاء زجاجي نظيفًا ثم نسكب فِيْه الماء والملح والخل ونقلب حتى يذوب الملح تمامًا.
- ثم نضيف الثوم المفروم والفلفل الأخضر وورق الغار، ثم نضيف الخيار على شكل قطع بحيث يغطي الماء الخيار.
- بعد ذلك نضيف ثلاث ملاعق زيت زيتون، ثم نغطيها جيداً، ثم نتركها لمدة خمسة أيام حتى تشرب، وتترك فِيْ مكان جاف أو فِيْ الثلاجة دون فتح البرطمان خلال هذه الفترة.
- بعد انتهاء الفترة نفتح البرطمان ونقدمه فِيْ طبق التقديم، وسنلاحظ أن الخيار المخلل مذاقه جميل ولذيذ ورائحته طيبة ورائعة.