طريقة عمل مزيل عرق بالشبة والفازلين يخلصكَمْ من رائحة العرق ويبيض منطقة الابطين من أول استعمال 

كيفِيْة صنع مزيل العرق بالشبة والفازلين خلال فصل الصيف لا يستطيع الجميع الاستغناء عن مزيل العرق حيث أنه معطر الجو الرئيسي للجسم خاصة فِيْ فصل الصيف نتيجة انتشار البكتيريا التي تتراكَمْ على الجلد وتسبب الروائح الكريهة الكريهة التي يخرجها الجسم، لذا فالجميع على استعداد لاستخدام مزيل العرق قبل مغادرة المنزل للحفاظ على رائحة الجسم العطرية، ونتيجة لاستخدامه المتكرر يتم شراؤه بكثرة، ونظراً لارتفاع سعره، فإن الجميع يبحث عن طريقة العمل فِيْ المنزل، ومزيل العرق الصناعي يترك علامات تحت الإبط ويسبب سوادًا شديدًا للبشرة، لذلك تبحث الفتيات عن طريقة لصنع مزيل العرق الطبيعي، لذلك سنبين لك كيف فِيْ هذا المقال.

كيفِيْة صنع مزيل العرق بالشبة والفازلين

تختلف طرق عمل مزيل العرق، لكن المكونات الطبيعية التي تدخل فِيْ صنع مزيل العرق الطبيعي الرائع هِيْ الأفضل لبشرة الجسم، حيث تساعد على تعطير الجسم والتخلص من روائح العرق، فضلاً عن المساعدة على تفتيح البشرة. لون بشرة الجسم ولا يترك علامات على الجلد، ويمكن تحضير مزيل العرق من خلال توفِيْر المكونات التالية.

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من الشبة.

ملعقتان كبيرتان من المسك.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

2 ملاعق كبيرة من زيت الياسمين.

كيفِيْة صنع مزيل العرق بالشبة والفازلين

يمكنك تحضير مزيل عرق طبيعي فِيْ المنزل، بالمكونات التي لا تحتاج إلى كَمْيات كبيرة للشراء، حيث يتم تحضيره فِيْ دقائق معدودة، ويمكن استخدامه يوميًا لتعطير الجسم والقضاء على العرق، ويساعد مزيل العرق هذا أيضًا على تفتيح البشرة. لون البشرة تحت الابط وازالة البقع الداكنة. إنه طبيعي ولا يسبب عدوى للجلد مثل مزيل العرق الصناعي، وطريقة تحضيره كالتالي.