طريقة عمل مزيل عرق قوي فِيْ المنزل هِيْخلصك من رائحة العرق وهِيْقضي على الغمقان بمكونات طبيعية تماماً

كانت هناك زيادة فِيْ عمليات البحث فِيْ الفترة الأخيرة حول كيفِيْة عمل مزيل العرق مثل الليمون والليمون لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون فِيْ الاعتماد على المكونات الطبيعية للتخلص من العرق والابتعاد عن المواد التي تحتوي على مواد كيميائية. مما يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض طويلة الأمد فِيْ منطقة الطويل، مقرونة بارتفاع درجات الحرارة فِيْ الصيف، ويعاني الناس من التعرق الشديد وظهُور رائحة الجسم الكريهة، مما يضع الجميع فِيْ العار. المواقف فِيْ العمل وبين العائلة والأصدقاء، لذلك نقدم لك أقوى طريقة لتحضير مذيلة العرق من مكونات طبيعية، اقتصادية للغاية، تقضي على سواد الإبط دون أي مواد كيميائية ضارة بصحة الجسم.

كيفِيْة صنع مزيل العرق بالليمون والشبة فِيْ المنزل

تعتبر مزيلات العرق الطبيعية من أهم الوصفات التي تساعد فِيْ القضاء على مجموعة متنوعة من المشاكل فِيْ فصل الصيف، ولكن من الضروري الاحتفاظ بها فِيْ أماكن باردة، مع العلم أن هذه المكونات يمكن استخدامها فِيْ جميع أنحاء الجسم، حتى فِيْ المناطق الحساسة. الذي اعتدنا أن نتعامل معه بحذر عند استخدام مزيلات العرق المحضرة، وإليك طريقة التحضير

مكونات

عصير ليمون طازج.

ملعقة كبيرة من الشبة.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

خطوات التحضير

فِيْ وعاء جانبي، أضيفِيْ عصير الليمون وخل التفاح وماء الورد وقلبي جيدًا حتى تصبح المكونات ناعمة. شيئًا فشيئًا نضيف الشب حتى نحصل على كتلة متجانسة ويكون النسيج مثاليًا. نضع كَمْية كافِيْة منه تحت الإبط، مع الحرص على تنظيف هذه المنطقة جيدًا قبل تطبيق هذه الوصفة وتجفِيْف المنطقة تمامًا. يوصى باستخدام هذه الوصفة بعد الاستحمام.

فوائد مزيل العرق الطبيعي

تعتبر المكونات الطبيعية المستخدمة فِيْ مزيلات العرق مثالية جدًا لإزالة رائحة العرق، ولها تأثير سحري فِيْ تفتيح لون البشرة والمناطق الداكنة، كَمْا أنها لا تسبب ضررًا عند وضعها على المناطق الحساسة، وهُو ما كنا نتجنبه. كثرة استعمال مزيل العرق الجاهز فِيْ هذه المناطق يؤدي إلى التهابات.