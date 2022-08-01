طريقة عمل مقرمشات صحية بالجبن والزعتر فِيْ المنزل والطعم خيال

ملفات تعريف الارتباط وهِيْ من أشهى الوجبات الخفِيْفة التي يتقبلها الكثير من الناس لنكهتها الرائعة والمميزة، فهِيْ وجبة خفِيْفة تتميز بنكهة رائعة وخفِيْفة يمكن تحضيرها على الفطور أو كوجبة خفِيْفة بين الوجبات، يحب الأطفال تناولها بينما تشاهد التلفاز، لكن بعض البسكويت المباع فِيْ الأسواق غير صحي ويضر بصحة الجهاز الهضمي. لذلك ننصح جميع الأمهات بإعدادهن بمفردهن فِيْ المنزل لضمان صحة أطفالهن، فِيْمكن تحضيرهن بأكثر من نكهة وبطرق مختلفة، مما يجعله رائجًا جدًا بين الأطفال، ولهذا سوف نقدم من خلال موقعنا الإخباري، طريقة عمل بسكويت فِيْ المنزل خطوة بخطوة.

مكونات صنع ملفات تعريف الارتباط

تتكون هذه الوجبات الخفِيْفة المقرمشة من مكونات صحية كالتالي –

2 كوب من دقيق الشوفان المطحون.

2 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة كبيرة زعتر.

4 ملاعق صغيرة زيت زيتون.

2 ملاعق كبيرة من الجبن الأبيض.

نصف كوب حَلْيب دافئ.

2 ملاعق كبيرة من الزبادي.

كيف تستعد

سنزودك بالأسطر التالية خطوات سهلة لإعداد ملفات تعريف الارتباط فِيْ المنزل ماذا بعد-

نخلط الدقيق مع الخميرة والزعتر جيداً فِيْ وعاء، ثم نضيف الجبن واللبن والزيت ونخلط جيداً. ثم أضيفِيْ الحَلْيب تدريجيًا واعجني باليد حتى تتماسك العجينة، ثم اتركي العجين يرتاح لمدة خمس دقائق. ثم نوزعها بين كيسين ونرفع السمكة قليلاً حتى تصبح مقرمشة، ثم نقطعها إلى مربعات بسكين 2 سم ونضع الوحدات على صينية مدهُونة بالزيت. ثم نضعها فِيْ الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، لمدة 45 دقيقة، حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. ثم نخرجها ونضعها على سطح بارد حتى تبرد تمامًا، ثم نضعها فِيْ طبق التقديم، أو نخزنها فِيْ وعاء محكَمْ الغلق وبألف صحة وعافِيْة.

فوائد الزعتر للجسم

وله فوائد كثيرة سنتعرف على بعضها وهِيْ الآتي